سعر الذهب اليوم في العراق الأربعاء 28سبتمبر 2022.. تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول في السوق العراقية، وخالف القفزة العالمية في أسعار المعدن النفيس.

عالميا، صعدت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 1%، مستفيدة من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4%.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم الأربعاء إلى نحو 76.859 ألف دينار عراقي (52.65 دولار)، بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 70.455 ألف دينار (48.27 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم إلى نحو 67.253 ألف دينار (46.07)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 57.645 ألف دينار (39.49).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق اليوم، وسجل نحو 44.835 ألف دينار (30.71 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 38.429 ألف دينار (26.33 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

سجل سعر أوقية الذهب مساء اليوم الأربعاء في العراق نحو 2.390 مليون دينار (1638 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 538.025 ألف دينار (368.58 دولار).

أما سعر كيلو الذهب في العراق فسجل في تعاملات الأربعاء نحو 76.858 مليون دينار (52.653 ألف دولار).

الاحتياطي النقدي

ورغم عدم استقرار الأوضاع السياسية في العراق، إلا أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية ساهم في صعود احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب.

وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في العراق نحو 80 مليار دولار، مع توقعات رسمية بارتفاعها إلى 90 مليار دولار بنهاية عام 2022.

ووفقا لبيانات حكومية، ارتفعت احتياطيات بغداد من الذهب إلى 131 طنا.

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 1639.94 دولار، بعد صعودها بنسبة 1.1%، مدعومة بهبوط الدولار.

وينظر لصعود أسعار الذهب اليوم بأنها قفزة مؤقتة، بعد أن سجل المعدن النفيس أمس الإثنين أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.

وتتأثر أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، في ظل المخاوف من قيام البنك المركزي الأمريكي برفع جديد لأسعار الفائدة، وهو ما يفقد الذهب بريقه كملاذ آمن.