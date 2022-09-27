عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى ضعف عددهم العام الماضي

أعلنت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 27/9/2022، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال يومي عطلة رأس السنة العبرية، ضعف عددهم مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت المصادر، أن 1,083 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال يومي عطلة رأس السنة العبرية وهو ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي.

وشهد المسجد الأقصى، أمس، اقتحام مئات المستوطنين تزامنا مع ما يسمى "رأس السنة العبرية"، وسط تصدي المرابطين والمرابطات داخل المسجد وعلى أبوابه وفي محيطه لاقتحامات المستوطنين، أصيب خلالها عدد منهم واعتقل آخرون.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات، وأدوا صلاة الضحى، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطات والنساء في المسجد الأقصى، ومنعتهن من الجلوس على إحدى مصاطبه، واعتقلت عددًا من الشبان والمرابطات.