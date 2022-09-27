مصر تعلن إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء 27/9/2022، اكتشاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود، موضحة أنها تأكدت من إيجابية نتائجه.

وقالت الوزارة المصرية، في بيان، إنه "تم ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم ٢٥ سبتمبر/أيلول الجاري".

وأضافت: "تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية".

وشددت على أن "حالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة"، مشيرة إلى أن اكتشاف الحالة يأتي في إطار جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي أمراض وبائية.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت مطلع الشهر الجاري رصد أول إصابة بمرض جدري القردة، موضحة أن المريض جرى وضعه في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالة، وهي لمواطن مصري يقيم بدولة أوروبية، في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي في البلاد.

وبعدها بأيام، كشفت مصادر بوزارة الصحة المصرية أن الحالة المعلن عن إصابتها بفيروس جدري القرود لم تثبت إيجابية تحاليلها مطلقا وكانت مجرد "حالة اشتباه".

وأوضحت المصادر، لوسائل إعلام محلية، أن المشتبه في إصابته بفيروس جدري القرود رجل (42 عاما) جرى عزله بمستشفى حميات المنصورة، وبعد سحب عينات منه جاءت جميعها سلبية، لذا خرج من المستشفى.