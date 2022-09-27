رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة.. رسائل واتساب بالمولد النبوي

رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة.. مع قرب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2022، يبحث الكثير عن رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة، يمكن للقراء أن يرسلوها لأهلهم وأصحابهم وكل محبيهم، للتهنئة بالمولد النبوي 2022 للأقارب والأحباء، محاولة لوصل الود دوما والاحتفال بمولد خير خلق الله، حيث تعتبر المناسبات أفضل فرصة لنعبر للأقارب والأحباء عن مشاعرنا وتقديرنا لهم، وخاصة عبر الرسائل والصور، لذا مع اقتراب المولد النبوي الشريف تنهال علينا رسائل واتساب للتهنئة بالمولد النبوي 2022، فنقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة.





رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة

وقد نتبادل التواشيح الدينية والأدعية التي تحتفي بمولد سيد الخلق وتجعلنا ننول بالصلاة عليه الحسنات، ويوافق يوم مولد النبي 12 ربيع الأول 1444 يوم السبت 8 أكتوبر 2022، وتنوي الحكومة المصرية أن تمنحه إجازة للعاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص بأجر كامل. وكذلك تفعل الدول العربية لتسنح للمواطنين المسلمين الاحتفال من خلال الزيارات العائلية وتناول حلوى المولد، وكذلك حضور الدروس الدينية وليالي الذكر، وفيما يلي نقدم لكم رسائل واتساب للتهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة.

رسائل واتساب للتهنئة بالمولد النبوي 2022

يمكنكم تبادل هذه الرسائل عبر تطبيق واتساب على الهواتف الذكية، احتفالا بالمولد النبوي، والتي قد تكون مستقاة من قصائد في مدح نبي وأدعية باسمه ووصف لمحاسنه، ومنها:

"يا رب صلّ وسلم ما أدرت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم.. مولد نبوي شريف"

"محمد صفوة الباري ورحمته وبُغية الله من خلق ومن نسم.. نهنئكم بمولد الرسول"

"لما رأيت أنواره سطعت..وضعت من خيفتي كفي على بصري.. خوفا على بصري من حسن طلعته..

أعاد الله عليكم مولد خير الأنام بالبر والتقوى"

"وأحسن منك لم تر قط عيني.. وأجمل منك لم تلد النساء.. خلقت مبرءا من كل عيب..

كأنك خلقت كما تشاء.. مولد نبوي شريف"

"بشرى بعبير الأعياد.. قرآن الله إلى البشر.. بشرى للحاضر والبادي.. ولد الهادي"

"فذو العرش محمود وهذا محمد.. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل.. يوم مولد نبوي سعيد"

"ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء"

"ويوم مولده نهنئكم: كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بهذا شاهد ودليل.. أما الدليل،

إذا ذكرت محمدا.. فترى دموع العارفين تسيل"

"بيوم المولد نهنيكم.. متمنين الله يديم الخير فينا وفيكم"

"كل عام وأنتم إلى الرحمن أقرب، وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقلن وهمتكم للجنة أقرب.. مولد نبوي شريف"





رسائل واتساب للتهنئة بالمولد النبوي 2022

عبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف.. خير ما يقال في عيد المولد النبوي

صيغ الصلاة على الرسول بمناسبة مولده

تعد الصلاة على رسول الله أفضل ذكر يمكن للمسلم ترديده في كل وقت، فهو يشفع لصاحبه ويمنحه البركة وسعة الرزق، ولا يوجد أنسب من يوم مولد النبي للمداومة على الصلاة عليه وتبادلها مع الأحباء على سبيل التهنئة، ويمكن الاختيار من بين هذه الصيغ المختلفة:

"اللهم صلّ وسلم على آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد،

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".

"ربي صلّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج،

وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله"

اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول"

"ربي صلّ على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلّ

وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام الله"

"اللهم صلّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، إنك أنت الأعلم

ولا أعلم، إنك علاّم الغيوب، وعلى آله وصحبه سلم"

"ربي صلّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا،وتكون لنا ولوالدينا وللمؤمنين فرحا وفرحا وسرورا"





رسائل واتساب للتهنئة بالمولد النبوي 2022

صور رسائل عن مولد النبي للأهل والأحباب

ومن الممكن تبادل الصور المصحوبة بالأدعية والذكر كتهنئة بالمولد النبوي، وقد يفضل البعض إرسال التواشيح الدينية

وقصائد المدح المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي الصوتية والفيديو، أما عن الصور فيمكنكم إرسال هذه المجموعة ذات التصميمات المختلفة:

رسائل واتساب للتهنئة بالمولد النبوي 2022

وبعد أن تعرفنا إلى رسائل واتساب للتهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة للأهل والأحباب، احرص على التواصل مع من تحب في المولد النبوي والمناسبات الدينية المختلفة، عبر رسائل الواتساب أو الزيارات، واجعلها دوما عادة.