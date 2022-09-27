أعراض سرطان الثدي المبكرة- موعد شهر التوعية من سرطان الثدي 2022

مع اقتراب موعد شهر التوعية من مرض سرطان الثدي 2022 يبحث الكثير عن أعراض سرطان الثدي المبكرة، حيث يُساعد الكشف المبكر عن سرطان الثدي Breast cancer على زيادة نسبة الشفاء من هذا المرض الذي يسبب القلق للسيدات، ولذلك على كل سيدة الاهتمام بمعرفة كل ما يتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي وأعراضه وأسبابه وآثاره وطرق علاجه، لذا نقدم لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أعراض سرطان الثدي المبكرة- موعد شهر التوعية من سرطان الثدي.

ما هو سرطان الثدي؟

على كل سيدة أن تقوم بفحص المبكر لسرطان الثدي شهرياً، وأن تكون على علم بشكل وحجم وقوام ثدييها، وفي حال ملاحظتها لوجود أي تغيرات ما فقد تكون التغيرات، مؤشرات أو أعراض الإصابة بسرطان الثدي المبكرة، وحينها يجب مراجعة الطبيب فورًا.

أعراض سرطان الثدي المبكرة

من أعراض سرطان الثدي المبكرة وجود كتلة في منطقة الثّدي أو تحت الإبط

انتفاخ في منطقة الإبط أو بالقرب من عظمة الترقوة

ألم في أحد الثديين أو كليهما والذي قد يستمر لبعض الوقت ثم يتوقف

وجود منطقة بارزة في الثّدي أو مسطحة إلى وجود ورم لا يمكن الإحساس به أو رؤيته في الغالب.

حدوث تغيير في شكل الحلمة أو الثدي

وجود افرازات في الحلمة

آلام في الإبط أو الصدر وتكون غير مرتبطة بفترة الدورة الشهرية.

ظهور الحلمة المقلوبة.

انتفاخ الصّدر بأكمله أو جزء منه.

زيادة سماكة كتلة الثدي أو أنسجته

احمرار الجلد في منطقة الصّدر

ظهور إفرازات دم من الحلمة

آثار سرطان الثدي

آثار جلديّة

آثار مناعيّة

آثار على العضلات والعظام

آثار على الجهاز العصبيّ

آثار كالوهن العام، وانعدام الشهّية، وخسارة غير مقصودة في الوزن.

أعراض سرطان الثدي المبكرة

أسباب سرطان الثدي

عوامل وراثية.

العمر

نوعية الطعام.

الإصابة ببعض أنواع الفيروسات.

التعرّض لبعض الإشعاعات.

تناول بعض أنواع الأدوية.

تغيّر في بعض الهرمونات.

السّمنة.

الخضوع للعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

إدمان الكحول.

طبيعية العمل التي تتطلّب كثرة التعرض لبعض المواد المُسبّبة للسرطانات.

علاج سرطان الثدي

علاج سرطان الثدي يكون بإزالة الغدد الليمفاوية والورم من تحت الإبط، وفي حال كان الورم أقلّ من 5سم يجب تقديم العلاج الإشعاعيّ، وأيضاً في حال وجدت خلايا سرطانية في الغدد الليمفاوية من الممكن استخدام العلاج الكيميائي، أو إذا كانت المريضة في مرحلة قبل انقطاع الطمث، بالإضافة للعلاج بالهرمونات، في حال وجد أن اختيار الخلايا السرطانية للمستقبلات الهرمونية موجب.

من العلاجات الأخرى لسرطان الثدي في حال كان حجم الثدي صغيراً والورم حجمه كبير، يجب استئصال الثدي مع الغدد الليمفاوية من تحت الإبط ، ويتمّ استخدام العلاج الكيميائيّ والإشعاعيّ إذا وجدت الخلايا السرطانية في الغدد الليمفاوية.

يكون علاج سرطان الثدي بالعلاج الكيميائي حتى يصغر حجم الورم قبل أيّ تدخل جراحي، ويستخدم هذا النوع في حال كان حجم الورم أكبر من 5سم، وإذا كان الورم ممتداً إلى عضلات الصدر أو الجلد، ثمّ إعطاء العلاج الإشعاعي والهرمونيّ.

أنواع سرطان الثدي

سرطان الثدي غير الغازي

سرطان القنوات الموضعي

سرطان الفصيصات الموضعي

سرطان الثدي الغازي

سرطان الأقنية الغازية

السرطانة الفصيصية الغَزوية

سرطان الثدي ثلاثي السلبية

سرطان الثدي النَقيلِيّ

سرطان الثدي الالتهابي