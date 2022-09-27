الإعلام العبري: (إسرائيل ) تقترب بتزويد الإمارات بأنظمة "سبايدر" الدفاعية

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تزويد الإمارات العربية المتحدة بأنظمة "سبايدر" الدفاعية التي تصنعها شركة رافائيل، فيما رفضت وزارتي جيش الاحتلال والإماراتية التعليق على الخبر.

وبحسب موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، فأن المنظومة هي عبارة عن نظام متنقل على شاحنات تشرف عليها القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني للحماية من التهديدات قصيرة وطويلة المدى.

وأشار الموقع إلى أنه الاتفاق تقرر في الصيف عندما دعت (إسرائيل) والولايات المتحدة إلى إنشاء نظام إقليمي موحد لحكومة الوفاق الوطني للدفاع ضد هجمات إيران.

وتضم عائلة صواريخ (Rafael's SPYDER ) عدة أنواع من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وهي مصممة لحماية مناطق واسعة والقوات المناورة ضد الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

وأوضحت أنه لم يتضح بعد ما هو نطاق الصفقة، وكم عدد الأنظمة التي سيتم توريدها أو إذا تم إرسال أي منها إلى الإمارات حتى الآن.