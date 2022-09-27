تشهد ارتفاعاً.. طالع أسعار الغاز في أوروبا

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات الثلاثاء ارتفاعا بلغ 19% ولامست 2050 دولارا للألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عن عقوبات قد تفرضها على "نافتوغاز" الأوكرانية.

وأوضحت الوسائل، أن العقود الآجلة لشهر أكتوبر في بورصة الغاز بهولندا ارتفعت إلى 2053 دولارا لـ1000 متر مكعب، أو 206.49 يورو لكل ميغاواط ساعة.

وكانت شركة "غازبروم" رفضت في وقت سابق، رفضا قاطعا جميع مطالب شركة "نافتوغاز" الأوكرانية تجاه الإجراءات المتعلقة بعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وأكدت الشركة، إنها لن تدفع لكييف رسوم ترانزيت الغاز الروسي مقابل خدمات لا تقدمها الشركة الأوكرانية.