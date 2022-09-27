الأسيران صليبي ونمر يتعرضان لهجوم بشع لحظة الاعتقال وداخل زنازين التحقيق

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات الاعتقال الممنهجة بحقّ المواطنين الفلسطينيين والتي طالت كافة الأعمار والفئات، كما واستمرت في تنفيذ جملة من سياساتها التّنكيلية الممنهجة، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدّولية.

ووفقاً لذلك قامت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميتها الأستاذة هبة مصالحة، برصد أبرز الحالات التي تعرضت لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ومنها حالة الأسير ديار ايفان صليبي (16 عامًا) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، حيث اعتقلته قوة كبيرة من الاحتلال بعد ما تم الهجوم والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأيدي والارجل وأعقاب البنادق وتفتيش بيته وقلب محتوياته رأسًا على عقب، ليقتادوه بعد ذلك إلى "عصيون" وبقي لمدة 9 أيام لينقلوه بعد ذلك إلى سجن الدامون حيث ما زال يقبع هناك.

أما عن حالة الأسير أحمد زياد صالح نمر (17 عامًا) من بلدة كفر عقب / قضاء القدس، والذي تم اعتقاله من منطقة وادي الجوز من باب الأسباط حوالي الساعة السابعة صباحً، بعدما قام عدد من رجال الشرطة بالهجوم عليه واعتقاله هو وعدد آخر من الشباب، ثم نقل إلى معتقل المسكوبية وحقق معه داخل المعتقل لساعة ومن ثم نقل إلى تحقيق غرف 4، عندما وصل وكان مقيد اليدين والقدمين وأدخلوه لغرفة بدون كاميرات وقام عدد منهم بالاعتداء عليه وضربه بشكل تعسفي، وحقق معه خلال ساعتين، وبعد انتهاء التحقيق نقل إلى المحكمة وتم تمديد توقيفه وخلال فترة التوقيف تعرض الأسير لعدة مرات من الضرب المبرح من قبل المحققين ليقتادوه بعد ذلك إلى قسم الأشبال في الدامون.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها العسكرية ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود شعبنا.

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تجاوزت كافة الأعراف والقوانين الدولية.