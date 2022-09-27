الآن تردد قناة الحياة Alhayah 2023 مباشر الجديد مباشر على النايل سات HD

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري تردد قناة الحياة Alhayah 2023 مباشر الجديد على النايل سات HD بعد أن رصدنا عمليات بحث واسعة على محرك جوجل الشهير وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي عن خطوات ضبط تردد قناة الحياة Alhayah حيث يريد الجمهور مشاهدتها على شاشات التلفاز حيث تعرض المئات من المسلسلات والأفلام العربية بالإضافة إلى أنها تعرض برنامج مختلفة وسط ملايين المشاهدات ونشير لكم إلى أن إدارة القناة عملت على افتتاح عدة قنوات أخرى وبالتالي تم فتح قناة الحياة مسلسلات، وقناة الزرقاء والحمراء وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة الحياة Alhayah 2023 على نايل سات

القناة موجودة على القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد للقناة: 12207.

الاتجاه: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الحياة HD الجديد 2023

ولقد تفرعت قناة الحياة لعدة قنوات : أولا: الحياة، ثانيا: الحياة نور (أغلقت)، ثانيا: موجة كوميدي(أغلقت) ثالثا: الحياة الآن (أغلقت) رابعا: الحياة 2 (أغلقت) خامسا: الحياة مسلسلات (تغير اسمها الئ الحياة دراما) سادسا: الحياة والناس(أغلقت).

اضبط تردد قناة الحياة على جميع الأقمار

برنامج قناة الحياة 2023

أولا: برنامج قناة الحياة 2023 ، برنامج العيادة يقدمه العديد من خبراء الطب في كافة المجالات

ثانيا: برنامج قناة الحياة 2023 ، برنامج إنتبهوا أيها السادة وهو برنامج اجتماعي تقدمه الفنانة هالة فاخر

ثالثا: ونواصل معكم في هذه المقالة تحديث تردد قناة الحياة Alhayah 2023 مباشر الجديد على النايل سات HD ، برنامج 100 سؤال وهو برنامج حواري تقدمه راغدة شلهوب ، برنامج المطبخ يقدمه الشيف يسري خميس والخبيرة الغذائية آية حسني

رابعا: برنامج عين تقدمه شيرين سليمان وهو مختص بأخبار الفن، كذلك برنامج الملاعب اليوم يقدمه سيف زاهر وحازم إمام على قناة الحياة 2 وهو مختص بأخبار الرياضة



خامسا: برنامج الحياة حلوة مع رزان تقدمه رزان مغربي، وبرنامج بني آدم شو الموسم السابع يقدمه أحمد آدم، وبرنامج خلاصة الكلام يقدمه خليل جمال وممدوح الشناوي نجوم برنامج مذيع العرب

سادسا: وفي هذه المقالة التي تتحدث عن تردد قناة الحياة ، برنامج نسمات الروح يقدمه الشيخ خالد الجندي وهو برنامج ديني للرد على استفسارات المشاهدين بخصوص الأمور الدينية الإسلامية .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحديث تردد قناة الحياة Alhayah 2023 مباشر الجديد على النايل سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .