دمشق: فصائل المقاومة تقر سلسلة فعاليات إسنادية للأسرى في أكتوبر المقبل

أقرت فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية، اليوم الثلاثاء، سلسلة فعاليات إسناد للأسرى في سجون الاحتلال، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الفصائل بمقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في دمشق.

ودعا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية إسماعيل السنداوي، لأوسع مشاركة في فعاليات إسناد الأسرى لاسيما من بدأوا مؤخراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وأوضح أن 30 أسيراً إدارياً يخوضون إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، لافتاً إلى أن 750 أسيراً إدارياً يقاطعون محاكم الاحتلال، منذ ما يزيد عن 230 يوماً.

وحذر من أساليب ضباط مخابرات الاحتلال الرامية لدق أسافين بين الأسرى وبين حاضنتهم الشعبية، مشيراً إلى أنهم يقولون لهم:"لا أحد يسمع بكم، ولا يوجد متعاطف معكم".

وشدد السنداوي على ضرورة تحشيد الرأي العام الدولي باتجاه قضية الأسرى، وفضح ممارسات الاحتلال ضدهم.