طبيب أعصاب يكشف طريقة للتخلص من الصداع من دون أدوية

أعلن طبيب الأعصاب الروسي بافل خوروشيف، أنه يمكن التخلص من الصداع بمساعدة الماء.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الصداع قد يشير إلى مرض خطير. لذلك من الأفضل عند الشعور بالصداع استشارة طبيب أخصائي لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب. ولكن في أحيان كثيرة لا يشير ألم الرأس إلى مرض ما، بل يشير إلى نقص الماء في الجسم. ويوضح كيف نتعامل مع الصداع.

ويقول، "عند شعور الشخص بصداع حاد، عليه تذكر كمية الماء التي شربها في نفس اليوم. فإذا تبين أنها فنجان القهوة في الصباح والساعة تشير إلى الثالثة والنصف بعد الظهر مثلا، فعليه شرب كوبين كبيرين من الماء أو الشاي. كما عليه التنفس بعمق لزيادة تشبع الدم بالأكسجين".

ووفقا له، سوف يزول الصداع بعد مضي 40-60 دقيقة، على شرب كمية كافية من الماء.

وينصح الطبيب بعدم تناول الدواء من دون وصفة طبية.

ويقول، "أولا، تناول هذا الدواء أو ذاك لعلاج الصداع من دون استشارة الطبيب، قد يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالصحة. وثانيا، إذا اعتاد الشخص على" تعاطي" أدوية مختلفة أثناء نوبات الصداع فلن يتعود على شرب الكمية المطلوبة من الماء".

ويضيف، قد لا يكون الصداع النتيجة السلبية الوحيدة لنقص السوائل في الجسم.

ويقول، "ترتبط العديد من الاضطرابات الصحية في الجسم بقلة تناول الماء. فنحن على مدار السنة نشرب كمية قليلة من الماء عادة، ما يؤثر في عملية إمداد أنسجة وأعضاء الجسم وبالتالي تظهر الاضطرابات والمشكلات الصحية المختلفة".