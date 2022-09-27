الدنمارك والسويد ترصدان تسريب للغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" في بحر البلطيق

أكدت سلطات الدنمارك والسويد، الثلاثاء، أنها رصدت تسربا للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق.

ويأتي ذلك غداة يوم فقط من الإعلان كذلك عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".

وخطا الأنابيب مرتبطان بشركة غازبورم الروسية العملاقة، لكنهما ليسا في الخدمة راهنا؛ بسبب تداعيات حرب أوكرانيا، إلا انهما يحويان كمية من الغاز.

وأفاد وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن، في بيان، بأن "السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا، لكنه يحوي الغاز".

وأضاف: "من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث"، لكنه أشار إلى "رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز" في البلاد.

وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية لوسائل الإعلام، رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية.

وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة، والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان.

ومنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (حوالي تسعة كيلومترات)، وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد.

في حين أعلن الكرملين، الثلاثاء، أنه "قلق للغاية" حول تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، من دون أن يستبعد فرضية "عمل تخريب".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء".

وأضاف ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب: "لا يمكن استبعاد أي فرضية".