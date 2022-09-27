روسيا: زدنا من إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا

أكد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا بالرغم من انخفاض طفيف في وتائر التصدير بسبب العقوبات، تزيد إمدادات الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الوزير الروسي باتروشيف، في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أشير إلى أنه بالرغم من انخفاض معين لوتائر التجارة الخارجية بسبب ضغط العقوبات، نقوم بزيادة إمدادات الحبوب إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف أن المعدلات المرتفعة للمحاصيل الإجمالية تسمح بتزويد السوق المحلية، وكذلك لتصدير كميات هائلة للغاية.

وتابع: "تتم عملية جمع الحصاد لدينا بنظام عادي. وتجاوزت معدلاتنا وعائداتنا مؤشرات العام الماضي وتم حتى الآن جمع الحصاد في حوالي 90% من المساحة وتبلغ المحاصيل حوالي 140 مليون طن من الحبوب بالفعل. حسب التوقعات، في عام 2022".

وأوضح باتروشيف أن محاصيل الحبوب ستقترب بالوزن الصافي من 150 مليون طن، منها حوالي 100 مليون طن من القمح. نتوقع هنا محصولا قياسيا".