برشلونة يعلن عن إصابة جديدة في صفوف لاعبيه

أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن تعرض أحد اللاعبين في خط دفاعه لإصابة جديدة.



وقال برشلونة، في بيان رسمي: "شعر هيكتور بيليرين ببعض الانزعاج في نعل ساقه اليسرى خلال مران اليوم، وسيخضع للمزيد من الاختبارات غدًا لمعرفة التشخيص الدقيق لهذه الآلام".



وكان برشلونة من أكثر الأندية المتأثرة بالإصابات خلال التوقف الدولي، بعدما تعرض رونالد أراوخو وممفيس ديباي وفرينكي دي يونج، وجول كوندي وهيكتور بيليرين لإصابات مختلفة.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، سيلجأ إلى استخدام سيرجي روبرتو في مركز الظهير الأيمن، إذا لم يتعاف بيليرين سريعا من الإصابة.



ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بنقطتين.