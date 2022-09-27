بالصور الرابطة الإسلامية تنظم لقاء ديني شرق خانيونس

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقاءً دينيا في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات شرق محافظة خانيونس تحت عنوان تعظيم الذات الإلهية.

وتحدثت الداعية أسماء طبش عن تعظيم الذات الإلهية و حرمانية المساس بها بالسب أو القذف،مبينة حكم ذلك في الشريعة الإسلامية.

وأشارت أ.طبش إلى ضرورة حب الله ورسوله والالتزام بأوامر القرآن الكريم والاقتداء بسنة المصطفى.

وبينت أ.جيهان أبو خاطر مسئولة الرابطة في المحافظة أن هذا النشاط الدعوي جاء لتقوية الوازع الديني وبث الحشمة في نفوس الطالبات.











