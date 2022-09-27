موعد إجازة الترم الأول للعام الدراسي 2022- 2023 في مصر

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موعد إجازة الترم الأول في مصر

أعلن وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور رضا حجاز عن بدء الترم الأول من العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات والرسمية لغات من 1 أكتوبر 2022 الموافق ليوم السبت إلى 26 يناير 2023 الموافق ليوم الخميس.





موعد امتحانات الفصل الأول

وقرر رئيس التربية والتعليم بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023، والتي تمتد إلى أسبوعين حسب كل صف دراسي، ثم يحصل بعدها الطالب على إجازة الترم الأول لمدة 14 يوم.

كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي تتضمن بداية الفصل الدراسي الأول في 1 أكتوبر 2022 الموافق ليوم السبت. تكون الفترة الزمنية للدراسة في الترم الأول هي 14 أسبوع.

مواعيد إجازات العام الدراسي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد الإجازات الرسمية التي تتخلل العام الدراسي الجديد، والتي يحصل عليها الطالب بموجب قانون الإجازات للمناسبات القومية والدينية (مسلمين ومسيحيين). تخضع هذه الإجازات لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، والذي نص على ترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس أو حسب ما يصدر من قرارات جديدة. من الإجازات الرسمية أثناء العام الدراسي الجديد هي:

- عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر: 6 أكتوبر 2022.

- المولد النبوي الشريف: 8 أكتوبر 2022.

- عيد الميلاد المجيد: 7 يناير 2023.

- عيد الشرطة وثورة يناير: 25 يناير 2023.

- شم النسيم: 17 أبريل 2023

خريطة العام الدراسي الجديد في مصر

توضح الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد عدد أيام الدراسة الفعلية، وهي 35 أسبوع تقريبًا، حيث يكون

عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول هي 98 يوم بعد خصم أيام الإجازات الدراسية. بينما تكون أيام الدراسة

الفعلية للترم الثاني هي 56 يوم، وفي التالي نتعرف إلى إجازة الترم الأول