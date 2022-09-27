"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (28 سبتمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من الحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (220) من الكشف رقم (2022/33)هنـــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37) هنـــــــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأبناء في حال سفرهم مع أحد الوالدَين دون الآخر، مبينة أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.