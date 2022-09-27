هل يرحل فيريرا عن تدريب الزمالك؟

أثار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، حالة من الجدل حول مستقبل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا على رأس القيادة الفنية للفريق.

وكان فيريرا قد تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك منذ مارس/آذار الماضي، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، بعقد مدته موسم ونصف.

ويُشار إلى أنه منذ ذلك الحين، نجح المدرب البرتغالي في ترتيب أوراق البيت الأبيض، بتحقيق الدوري المصري 2022 وكأس مصر 2021 على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بعدما تولى المهمة في وقتٍ صعب للغاية.

غير أن مرتضى منصور أثار قلق جماهير الزمالك، في تصريحات نقلتها قناة النادي، حيث كشف عن وجود بند يسمح للمدرب البرتغالي بالرحيل بنهاية الشهر.

وأوضح منصور أن فيريرا يحق له الرحيل عن تدريب الزمالك بنهاية الشهر، حال عدم الحصول على راتبه، لا سيما في ظل الحجز على أرصدة النادي من قبل رئيسه الأسبق ممدوح عباس.

جدير ذكره أنه ينتهي عقد فيريرا مع الزمالك في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك محاولات لتجديد عقد المدرب البرتغالي خلال الفترة المُقبلة، حفاظا على استقرار الفريق.