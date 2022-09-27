بالأسماء : وزير الأوقاف يكشف أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في غزة والضفة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، أسماء شركات الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1444هـ- 2023/2022.

وأوضح البكري، في بيان، أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة في المحافظات الشمالية 91 شركة، وفي المحافظات الجنوبية 70 شركة.

ودعا كافة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة والمؤهلة وذلك حفاظا على حقوقهم ومنعا للاستغلال من أصحاب الشركات الوهمية .

وقال البكري إن "الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة المواطنين لتقديم أي اقتراح أو شكوى، وإن الوزارة لن تتردد في محاسبة الشركات التي لا تلتزم بالقوانين المعمول بها".

وأكد أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية لعمل شركات الحج والعمرة، وأن إجراءات الوزارة تحكمها مصلحة المواطن ومصلحة عمل الشركات، مما يضمن توفير وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

وأشار البكري إلى أن الوزارة تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية الخارجية وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة.





