هجوم مروع.. سمكة قرش تخطف سيدة في أفريقيا !

في هجوم مروع، سحبت سمكة قرش بيضاء كبيرة سيدة تحت الماء في غمضة عين في أثناء غطسها في الصباح الباكر في خليج بليتينبيرج بجنوب أفريقيا.

وكانت الضحية البالغة من العمر 39 عاماً تسبح في المياه الضحلة صباح الأحد احتفالاً بعطلة نهاية الأسبوع في البنوك، عندما جاء القرش المفترس سريعاً من المياه العميقة وأمسكها بفكيه بالقرب من زملائها السباحين.

وقد ذكرت صحيفة الديلي ميل، أنه أطلقت المرأة، التي كانت في آخر المجموعة، صرخة بينما ضربها القرش وعضها ثم اختفت تحت الماء.

وجرى استدعاء المعهد الوطني للإنقاذ البحري، ومسح السباحون وراكبو الأمواج المياه في "سنترال بيتش" بخليج بليتينبيرج، كما أُطِلقت مركبة إنقاذ وسارعت إلى مكان الحادث وعثرت على جثة المرأة ملطخة بالدماء على بعد 50 قدماً من الشاطئ.

وأغلقت بلدية بيتو المحاذية للشاطئ ووضعت لافتات وسُخِّر متطوعون لتحذير الناس للبقاء بعيدًا عن الماء خوفاً من عضات القرش.

الضحية هي الثالثة التي تتعرض لهجوم شرس وقاتل على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة في خليج بليتنبرج في السنوات الـ 11 الماضية.

وقال شاهد عيان لرجال الإنقاذ: "كان الجو غائمًا بعض الشيء ولكن كانت هناك بعض الشمس المشرقة، وكان هناك عدد غير قليل من الأشخاص الذين أخذوا غطسًا مبكرًا لأن درجة الحرارة كانت دافئة جدًا".

وأضاف: "ثم سمعت الكثير من الصراخ ورأيت الناس يخرجون من المياه. اعتقدت أنه هجوم سمكة قرش".

ويمكن للسمكة المفترسة عند الهجوم، أن تسبح بسرعة تصل إلى 35 ميلاً في الساعة، مسترشدة بحاسة شم قوية للغاية، لكنها تفترس عادة الفقمات وأسود البحر والدلافين والسلاحف.

جدير ذكره أنه في السنوات الـ25 الماضية، قُتل نحو 37 شخصاً في هجمات أسماك القرش قبالة سواحل جنوب أفريقيا، بينما وصل الرقم في عام 1950 إلى 66 شخصا.