ارتفاع كبير على أسعار الذهب العالمية، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال موضوع ارتفاع أسعار الذهب العالمية اليوم، بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن أسعار الذهب في العالم وبعد الصعود الكبير على أسعاره اليوم الثلاثاء، وقد زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن أسعار الذهب، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان:ارتفاع كبير على أسعار الذهب العالمية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل والاسعار تابع المقال للنهاية.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا كبيرا، تجاوز 14 دولارا في الأسعار الفورية دفعة واحدة لأعلى سعر في 18 شهرا، مع تراجع الدولار.

وجاء الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب سقوطه قرب أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام، والذي تزامن مع انطلاق الدولار صوب أعلى مستوياته منذ فبراير 2002، أمس الإثنين.

أسعار الذهب اليوم

قفزت العقود الفورية للذهب صباح تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 1,636.79 بزيادة في حدود 14 دولار أو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 0.9%.

وفي المقابل زادت العقود الأجلة للمعدن الأصفر خلال نفس اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 1643.6 دولار أو ما يعادل 10.5 دولار بارتفاع بلغت نسبته 0.65%.

الأسعار لم تتضح بعد

وقال المحلل في سيتي إندكس، مات سيمبسون: "من الصعب للغاية بناء حالة صعودية للذهب، ليس حتى نرى محورًا مع الاحتياطي الفيدرالي خاصة مع المصارف المركزية الأخرى التي تتبع مع الاحتياطي الفيدرالي أيضًا".

وأضاف سيمبسون أنه عندما يصبح الركود حقيقة واقعة، هناك فرصة للذهب لاستعادة وضعه كملاذ آمن لأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال رئيس أبحاث السلع في غيوجيت فايننشيال، هريش فيفث: "أتوقع أن تستمر الأسعار في هذا الضعف المعتدل مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في الأرباع المقبلة، مع تحول العديد من المستثمرين تركيزهم إلى الملآذات الآمنة مثل الدولار بدلاً من الذهب، وفقا لـ investing.

سعر الدولار

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة مستويات 114 نقطة إلى مستويات 113.45 نقطة بتراجع في حدود 0.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل ارتفع اليورو 0.5% إلى مستويات 0.965 يورو دولار، وزاد الاسترليني بأكثر من 1% إلى مستويات 1.079 .

فيما نزل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.85% بينما لا يزال يتداول قرب ذروة أكثر من 11 عام خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.78% إلى 849.65 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنحو 0.39% إلى 2049.03 دولار.