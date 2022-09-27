من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 ص
27 سبتمبر 2022
من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي
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من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، بعد أن عقدت الجمعية العمومية لشركة نادي الأهلي لكرة القدم في جمهورية مصر العربية اجتماعها غير العادي، وذلك أمس الإثنين بعد استقالة المجلس القديم برئاسة ياسين منصور، وانتخاب عضوية أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة المصري وقت رئاسة أحمد مجاهد ورئيس لجنة الشباب السابق بالقلعة الحمراء، في المجلس الجديد، بات عشاق النادي الأهلي يبحثون عن شخصية هذا الشخص الذي ظهر فجأة ضمن مخططات النادي الأهلي.

من هو احمد حسام عوض ويكيبيديا

ويبحث عشاق النادي الأهلي الذين يعدون بالملايين عن، من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، حيث إن تفاصيل نادي الأهلي تخص الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث إن مشجعي ومتابعي النادي الأهلي المصري لا يقتصرون داخل الحدود المصرية، بل يتخطون الحواجز والبلدان العربية والإفريقية، إذ يبحث الناس الآن عن، شخصية هذا العضو الجديد والسيرة الذاتية له، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لإرفاق لكم، من هو احمد حسام عوض ويكيبيديا، حتى يكون سهل التعرف على هذا الشخص من قبل جمهور الأهلي.

السيرة الذاتية احمد حسام عوض

حيث يبحث الملايين من متابعو وجمهور النادي الأهلي المصري عن، السيرة الذاتية احمد حسام عوض، وفي الجانب الرياضي، فقد تردد اسم أحمد الحاصل على دبلومة في التسويق الرياضي من مؤسسة يوهان كرويف الموجودة في برشلونة في عدد من المناسبات المختلفة، إذ إنه تولى منصب مساعد رئيس لجنة البروتوكول والمتطوعين في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 والتي توج بها المنتخب المصري باللقب.

أحمد حسام عوض النادي الأهلي

وأحدث النادي الأهلي تغييرات عدة في مجلس إدارته بعد استقالة المجلس القديم، وكان من أبرز الأسماء هو، أحمد حسام عوض النادي الأهلي، حيث إنه في شهر يوليو 2020، تلقى أحمد حسام دعوة لم تكن الأولى من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على استضافة أعضاء لجنة الشباب بالنادي الأهلي للمشاركة في المبادرة التطوعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تحت عنوان Be safeللمشاركة في توعية أعضاء النادي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع عودة النشاط الرياضي بالنادي، إلا أن أزمة فيروس كورونا كانت سببًا في عدم تلبية رئيس لجنة الشباب في النادي الأهلي دعوة أخرى ولكن عالمية، عندما تمت دعوته في مؤتمر الرياضة العالمي بلندن في العام الحالي لتمثيل الشباب الافريقي والحديث خلال المؤتمر الذي لم يُقام عن التسويق الرياضي في إفريقيا وأهميته في الفترة الحالية، وبهذا نكون قد نشرنا لكم، من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي.

 

 

 

 

 

 

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