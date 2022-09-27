من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، بعد أن عقدت الجمعية العمومية لشركة نادي الأهلي لكرة القدم في جمهورية مصر العربية اجتماعها غير العادي، وذلك أمس الإثنين بعد استقالة المجلس القديم برئاسة ياسين منصور، وانتخاب عضوية أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة المصري وقت رئاسة أحمد مجاهد ورئيس لجنة الشباب السابق بالقلعة الحمراء، في المجلس الجديد، بات عشاق النادي الأهلي يبحثون عن شخصية هذا الشخص الذي ظهر فجأة ضمن مخططات النادي الأهلي.

من هو احمد حسام عوض ويكيبيديا

ويبحث عشاق النادي الأهلي الذين يعدون بالملايين عن، من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، حيث إن تفاصيل نادي الأهلي تخص الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث إن مشجعي ومتابعي النادي الأهلي المصري لا يقتصرون داخل الحدود المصرية، بل يتخطون الحواجز والبلدان العربية والإفريقية، إذ يبحث الناس الآن عن، شخصية هذا العضو الجديد والسيرة الذاتية له، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لإرفاق لكم، من هو احمد حسام عوض ويكيبيديا، حتى يكون سهل التعرف على هذا الشخص من قبل جمهور الأهلي.

الأستاذ إبراهيم المنيسي إتكلم عن النقطة دي أمس وقال إن مجاهد كان منفرد بالقرارات وإن أحمد حسام عوض إستقال بسبب حاجه زي كدا

وقال إن الكابتن الخطيب تأنى جدا قبل إختيار أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة جميعا — أبو فادي 🦅 (@walidfadi78) September 27, 2022

نداء الى جماهير وابناء الاهلى المخلصين...

احمد حسام عوض

ابننا واختيار ادارتنا..

ادعموه لان الحرب بدأت عليه من ابن الزفر.....

وبالنسبه لمحمد صبحى بقوله ماتخفش بكره هتيجى ناديك اللى بتعشقه واحنا بندعمك

🦅🌶⚘️ — الاخطبوط🦅 (@Mohamed15645477) September 27, 2022

مبدئيا انا مع قرارات مجلس ادارة الاهلي ايا كانت وهساندهم.بس سؤال محيرني؟لية احمد حسام عوض في شركة الكورة؟الصراحة انا معرفهوش بس عرفتة عن طريق دكتور علاءصادق.

والده كان لاعب فى طنطا وعضو مجلس شعب ورجل أعمال كبير ومن قيادات الحزب الوطنى

وهو من قرية ميت يزيد مركز السنطة غربية.؟!! pic.twitter.com/5Cv0mGSthl — Elbilbasy hassan (@ElbilbasyH) September 27, 2022

السيرة الذاتية احمد حسام عوض

حيث يبحث الملايين من متابعو وجمهور النادي الأهلي المصري عن، السيرة الذاتية احمد حسام عوض، وفي الجانب الرياضي، فقد تردد اسم أحمد الحاصل على دبلومة في التسويق الرياضي من مؤسسة يوهان كرويف الموجودة في برشلونة في عدد من المناسبات المختلفة، إذ إنه تولى منصب مساعد رئيس لجنة البروتوكول والمتطوعين في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 والتي توج بها المنتخب المصري باللقب.

هو مش احمد حسام عوض الي اتعين في شركة الاهلي هو عضو اتحاد الكرة الي خبي جواب الكاف بتاع الاهلي ؟! — Alsayed-farhaat 🇦🇹🇦🇹🇦🇹 (@AlsayedFarhaat) September 27, 2022

كابتن علاء احمد حسام عوض مكنش صاحب القرار ولا ليه رأى امام ليس ما يعرف يقال ، فكر كويس هتلاقى الوزير المهموم بالزمالك هو السبب — Eng. Ziad Shabana (@zizopark) September 27, 2022

أحمد حسام عوض اللي اتعين انهارده في شركة الكورة في الأهلي كان أحد أعضاء اللجنة الثلاثية اللي يقال انها جاملت الزمالك اثناء تواجدها؛ الخطيب ببستغفل جمهوره وجايبلهم واحد كانوا بيدعوا أنه بيجاملنا .. طاب دلوقتي طلع بيجاملنا فالخطيب عينه بالعند في جمهوره مثلاً



يتبع pic.twitter.com/0SReyaHEgW — المختلط 1911 (@MokhtalatOff) September 26, 2022

أحمد حسام عوض النادي الأهلي

وأحدث النادي الأهلي تغييرات عدة في مجلس إدارته بعد استقالة المجلس القديم، وكان من أبرز الأسماء هو، أحمد حسام عوض النادي الأهلي، حيث إنه في شهر يوليو 2020، تلقى أحمد حسام دعوة لم تكن الأولى من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حرص على استضافة أعضاء لجنة الشباب بالنادي الأهلي للمشاركة في المبادرة التطوعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تحت عنوان Be safeللمشاركة في توعية أعضاء النادي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع عودة النشاط الرياضي بالنادي، إلا أن أزمة فيروس كورونا كانت سببًا في عدم تلبية رئيس لجنة الشباب في النادي الأهلي دعوة أخرى ولكن عالمية، عندما تمت دعوته في مؤتمر الرياضة العالمي بلندن في العام الحالي لتمثيل الشباب الافريقي والحديث خلال المؤتمر الذي لم يُقام عن التسويق الرياضي في إفريقيا وأهميته في الفترة الحالية، وبهذا نكون قد نشرنا لكم، من هو أحمد حسام عوض.. من هو أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي.