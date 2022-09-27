صورة جميلة كوكب المشتري اليوم.. صورة جديدة مذهلة كوكب المشتري، لم يتخيل أحد أن تكون صورة كوكب المشتري الذي اقترب من الأرض جميلة ومذهلة لهذه الدرجة، وذلك بعد أن قالت جهات ذات صلة عن إن كوكب المشتري وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية إلى أقرب مسافة له من الأرض، حيث اعتبرها الخبراء والمختصون بأن هذه المسافة التي سيصلها كوكب المشتري من مسافة الأرض، هي الأقرب منذ 59 عامًا، وذلك بالتزامن مع وصوله إلى حالة التقابل وليس لذلك تأثير عبر كوكبنا.

صورة كوكب المشتري

وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت تلك الظاهرة المذهلة على صفحاتها، حيث بات الجميع يبحث عن، صورة جميلة كوكب المشتري اليوم.. صورة جديدة مذهلة كوكب المشتري، كونها تعد من أهم الظواهر التي طفت على السطح، حيث إن هذه الظاهرة لم تحدث من نحو ستة عقود من الزمن، لذلك يبحث فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن، صورة كوكب المشتري، الجديدة التي ظهرت على السطح اليوم، وجعلت الجميع يبحث عنها بسبب جمالها وسحرها.

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لأول مرة منذ 59 عامًا.. كوكب #المشتري يصل عند أقرب نقطة من الأرض “صور”



حول الخبر: اليوم سيصل المشتري إلى أقرب نقطة إلى الأرض (591 مليون كم)، والذي لم يصل إليها منذ 1963"#التأمل pic.twitter.com/vnxd8JVPzF — التأمل (@tamol_oman) September 26, 2022

كوكب المشتري اليوم

وفي التفاصيل التي يبحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، كوكب المشتري اليوم، والذي وصل إلى أقرب مسافة من الأرض عند الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت مكة (02:00 صباحاً بتوقيت جرينتش) وسيكون على بُعد حوالي 591 مليون كيلومتر من كوكبنا - مقارنة بأبعد نقطة 960 مليون كيلومتر - وقد كانت آخر مرة يكون بهذه المسافة من كوكبنا في أكتوبر 1963، والجميع يريد مشاهدة تلك الظاهرة الفلكية التي تجذب أنظار كل المتابعين، حيث إن أنظار الناس كانت شاخصة صوب تلك الظاهرة.

شاهدوا جمال انسيابية دوران كوكب المشتري وكوكب المريخ حول الشمس، نتيجة مذهلة 😍pic.twitter.com/ByAcy9rpDP — تركي الكيميائي (@3636C) September 26, 2022

كوكب المشتري سيقترب من كوكب الأرض وسيصبح مرئيًا في الليل بعد 59 سنة، وفقًا لوكالة ناسا 😍! pic.twitter.com/MwFaqM668S — Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 26, 2022

⚠️معلومة لا تهم الكثيرين🤓..



وصل اليوم كوكب المشتري لأقرب نقطة له من كوكب الأرض منذ سنة ١٩٦٣..

ولن يعود لهذا القرب منّا لنحو ١٠٧ سنوات قادمة.. pic.twitter.com/dRuHMvPi7X — حَسَن (@yalazizyareyi2) September 27, 2022

كوكب المشتري صورة تلسكوب جيمس ويب

وباتت صورة كوكب المشتري تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث إن معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا يبحثون، كوكب المشتري صورة تلسكوب جيمس ويب، إذ اعتبرها الناس بينهم الخبراء والمختصون وأصحاب الخبرات والجهات ذات الصلة إنها من أعظم الظواهر التي تمر على كوكبنا الأرض والمجموعة الشمسية بشكل عام، حيث نرفق لكم، صورة جميلة كوكب المشتري اليوم.. صورة جديدة مذهلة كوكب المشتري، حتى تشاهدوا واحدة من أعظم الظواهر الفلكية التي تمر على كوكب الأرض.