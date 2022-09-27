بالرابط : وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 27/9/2022 ، عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة للدورة الصيفية للعام 2022.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بإمكان الطلبة معرفة نتيجة الامتحان من خلال الرابط www.mohe.pna.ps/Alshamil، أو من خلال التواصل مع كلياتهم.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين للامتحان في هذه الدورة بلغ 3869 طالبا/ة في شطري الوطن، فيما بلغ عدد المتقدمين 3701، نجح منهم 3083، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 83.3%.

وبيّنت "التعليم العالي" أن عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة في الامتحان بلغ 95 تخصصاً في المحافظات الشمالية و103 في المحافظات الجنوبية.

يُشار إلى أن الامتحان عُقد لأول مرة في تخصصات جديدة مثل: فني صيانة الأجهزة الطبية، وأنظمة الحماية المتكاملة، وهندسة الطاقة المتجددة، وكهرباء السيارات، وقد أعفت الوزارة 136 طالباً من مدينة القدس، والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان؛ دعماً لصمودهم.