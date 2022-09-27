موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية سبتمبر 2022

موعد صرف مخصصات الشؤون لاجتماعية سبتمبر 2022 ، ايام قليلة تفصلنا عن الموعد المحدد السابق الذي حددته مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية بأن موعد الصرف سيكون نهاية الشهر الجاري ، الا ان التفاصيل تغيرت وخاصة ان وزيرة التنمية الاجتماعية شدد على انه لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون هذه الايام ، وان قرار الصرف سيكون بيد وزارة المالية التي ستعلن عن موعد الصرف وخاصة ان الاتحاد الأوروبي قام بتحويل 28.5 مليون دولار من الاموال لخزينة المالية ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بشكل يومي .





موعد صرف مخصصات الشؤون لاجتماعية سبتمبر 2022

تضاربت الانباء بشأن موعد الصرف حيث أكدت مصادر اعلامية أن الصرف سيكون غدا الأربعاء القادم 28 سبتمبر الجاري وخاصة أن أموال الأمم المتحدة متواجدة منذ 20 يوماً في خزينة المالية .

وتبقى كافة المعلومات التي تصدر عن كافة الجهات مجرد تكهنات ، وخاصة في ظل غياب مصدر رسمي ، يضع حدا لكافة التكهنات والتسريبات .

متى سيتم صرف مخصصات الشؤون

منذ اليوم الأول للإعلان عن تحويل الاموال من قبل الاتحاد الأوروبي ، أعلنت وزارة التنمية منذ اليوم الأول لتحويل الاموال من قبل الاتحاد الاوروبي ان موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2022 ، سيكون نهاية الشهر الجاري ، الا ان القرار جاء اليوم من الوزير ان المالية هي من ستحدد الموعد فقط .

صرف مخصصات التنمية الاجتماعية 2022

شادي عثمان مسؤول الاعلام بالمفاوضة الأوروبية لم يحدد موعد رسمياً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، نهاية الشهر الجاري لتتطابق مع تصريحات احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الذين أكد ان صرف المخصصات كاملة ستكون نهاية الإسبوع الجاري.

ويشار إلى أن أكثر من 116 ألف أسرة تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، من بينها قرابة 80 ألفًا من قطاع غزة المفروض عليه حصار إسرائيلي مشدد على قطاع غزة.