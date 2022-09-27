موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر سبتمبر 9 2022- موعد ونسبة رواتب السلطة وزارة المالية، في هذه الأيام يبقى العشرات من المحللين والمتابعين لملف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة يخمنون عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة، حيث إن نهاية الشهر قاربت على الانتهاء، فلم يتبقى سوى 4 أيام للدخول في شهر جديد، لهذا كل ما يتعلق بملف رواتب موظفي السلطة، يبدأ الحديث به الآن من قبل الجهات المختصة أو حتى المراقبين والمتابعين والمحللين، ويبقى الأمر وفق التوقعات إلى أن تعلن وزارة المالية رسميا عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عبر صفحتها "فيس بوك"، أو من خلال نشر الخبر على موقعها الإلكتروني.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر 9

في هذه الأيام العديد من المطلعين يخمنون في ملف، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر سبتمبر 9 2022- موعد ونسبة رواتب السلطة وزارة المالية، حيث يطلقون التصريحات من خلال النشر عبر صفحاتهم على مواقع "التواصل الاجتماعي" "فيس بوك" وتويتر وغيره، وأحيانا كثيرة تكون المعلومات مؤكدة وحقيقية، لكن لا أحد يضمن ما ستؤول إليها السلطة ووزارة المالية، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر 9، وفق التوقعات التي يصدرها المطلعون على هذا الملف.





نسبة صرف رواتب السلطة شهر 9

نسبة صرف رواتب السلطة شهر 9، وذلك فور أن تعلن وزارة المالية برام الله أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، لكن في الشهر الماضي أعلنت الوزارة أن نسبة الصرف ستكون 80% من راتب شهر تموز لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل، ومن المتوقع أن تكون النسبة هذا الشهر، مشابهة للنسبة للشهر الماضي، لكن يبقى الإعلان الرسمي من الوزارة هو سيد الموقف، وما يكتب عبر المنصات المختلفة يبقى مجرد توقعات فقط.

لو راتب شهر من رواتب كبار موظفين السلطة توزع على فقراء مخيم من مخيمات لبنان لعاشوا معززين مكرمين . — فهيم قلالوه (@FQlalwh) September 25, 2022





متى رواتب السلطة غزة شهر سبتمبر 2022

ويتساءل موظفو السلطة، متى رواتب السلطة غزة شهر سبتمبر 2022، إذ ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء، وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة، وسنرفق لكم مع اعلان وزارة المالية رسميا، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر سبتمبر 9 2022- موعد ونسبة رواتب السلطة وزارة المالية، لكن الإعلان الرسمي يبقى بيد وزارة المالية في رام الله.