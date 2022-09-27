رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 بصيغ مختلفة، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أهم رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف، ويعتبر من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير ملايين الناس لتبادل التهاني والرسائل بينهم وبين أصحابهم واقاربهم بمناسبة حلول مولد نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يتبقى على هذه الذكرى سوى أيام معدودة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية فقد أصبح الموضوع ترينداً شهيراً يبحث عنه الناس، لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 بصيغ مختلفة، ولقراءة هذه الرسائل نرجو متابعة المقال للنهاية.

رسائل التهنئة بالمولد النبوي 2022

وفي كل عام يحتفل ملايين المسلمون بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف في بداية شهر ربيع الأول، وذلك عن طريق مدح الرسول وذكر صفاته والأدعية وأهم عبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف حيث يتبادل المسلمون التهنئة لإحياء هذه الذكرى العطرة بأطيب الذكر والأشعار.

وهناك الكثير من رسائل التهنئة بمناسبة مولد النبوي الشريف يمكنكم ارسالها لأحبائكم لتهنئتهم بعيد مولد النبي الكريم، ونقدم إليكم عبارات المولد النبوي الشريف 2022 وهي كما يلي:





عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2022 بصيغ مختلفة

ومن أهم عبارات بمناسبة مولد النبوي الشريف ما يلي:

- في مولد الهادي محمد "عليه السلام" يُصبح للأشياء بهجة كبيرة، فهو النبي والشفيع والهادي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا بهديه إلى الإسلام العظيم.

- في عيد مولد سيد الأنبياء والمرسلين تلهج القلوب بالرجاء والصلاة عليه، فالصلاة على النبي الحبيب تشفع يوم القيامة لكل مسلم وتعلو بها الرتب والدرجات.

- أتى عيد المولد النبوي، فيا أرض احتفلي وتزيني بهذا اليوم، ويا حدائق أزهري بالورد والياسمين والريحان، ويا سماء تزيني بالنجوم والأقمار، فهذا مولد الهادي.

- كل عام وأنتم بخير وعافية، كل عام وأنتم تستظلّون بظلال الإسلام والقرآن وسيرة النبي العربي الأمي الذي اختاره الله ليحمل رسالة الإسلام الخالدة للعالم أجمع.

- يا طيور الفرح غرّدي بهجة بمولد الهادي الأمين، ويا عيون القلب تهيأ للسرور، فها هو مولد الهادي جاء لينثر العطر والسرور في القلوب والأرواح والبلاد.

- كل عيد مولد نبوي وراية الإسلام خفاقة عالية والمسلمون في أفضل حالٍ بإذن الله، عيد مولد نبوي مبارك محملًا بالخير والبركة والسرور الذي لا ينضب أبدًا.

- كما في كل عيد مولد يمر، لا يمكن أن تمضي هذه المناسبة الجميلة العظيمة دون طقوسٍ لها قدسيتها ومهابتها، لأنه عيد مولد سيد الكونين، كل عام وأنتم بألف خير.

رسائل في مدح الرسول

- يا مولدًا قد حوى عزًّا وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المُجتَبَى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

- وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد. كل عام وأنتم بألف خير.

- أرسل لك وردة جوريّة بماء الورد مرويّة مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشريّة.

- الليلة أفراح وسرور صارت الدنيا تنور نبارك لكم ميلاد الرسول.





رسائل تهنئة مميزة بالمولد النبوي 2022

- هذا ربيعك يا محمد غردا، فترى الوجود مغردا مرددا، ما أن أطل على الوجود ضياؤه، حتى أنار العالمين إلى الهدى.

- أراد ربك أن يجلي رحمة، في الكون فأختار النبي محمدًا، قد زينته شمائل محمودة، فغدًا على كل العوالم سيدًا.

- ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد أسقيتها ماء طهورًا.

- زهور لأحلى طلّة وبخور تدور بقدوم مولد الرسول المؤيَّد المنصور محمد.

- البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.