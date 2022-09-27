قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واقتحامات في مدن الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 27/9/2022، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت منزل النائب فتحي قرعاوي ومنازل أبنائه في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

وذكر قرعاوي أن جيش الاحتلال اقتحم منزله ومنازل أبنائه في المخيم، وأجرى عملية تفتيش وتخريب للممتلكات، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال نجله حمزة على حاجز عسكري طيار على طريق نابلس- طولكرم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منتصر ملحم من بلدة كفر راعي جنوب جنين، وذلك بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، إلى جانب اقتحام عدد من القرى غرب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية قرى رمانة وزبوبا وعانين والطيبة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارع تلك القرى، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة.

وفي القدس المحتلة، احتجزت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة الطور شرق المدينة، واعتقلت خامساً من البلدة القديمة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الطور، عقب اقتحامها بالتزامن مع وقفة جرى تنظيمها للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد أبو جمعة.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس، حارة "أبو ناب" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت مواطناً لم تعرف هويته.