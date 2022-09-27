كتيبة نابلس : استهداف نقطة جرزيم العسكرية بشكل مباشر بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت سرايا القدس –كتيبة نابلس اليوم الثلاثاء 27/9/2022 ، عن استهداف مجاهديها نقطة جرزيم العسكرية بشكل مباشر بصليات كثيفة من الرصاص صباح اليوم.

وكانت كتيبة نابلس –سرايا القدس أعلنت أمس الاثنين ، عن تمكن مجاهديها من استهداف حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت كتيبة نابلس –سرايا القدس خلال بيان مقتضب لها ان المجاهدين انسحبوا من المكان بسلام .

وكانت مصادر عبرية أكدت اليوم الاثنين 26/9/2022، أن مقاومين أطلقوا النار صوب حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس ومنازل المستوطنين قرب نابلس بالضفة المحتلة.

وتشهد قرى ومدن الضفة المحتلة، توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين.