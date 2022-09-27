الذكرى السادسة والعشرون لاستشهاد المهندس أيمن دكيدك

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت القدس بتاريخ 19 يونيو عام 1968م، على موعد مع فارسها أيمن يحيى دكيدك، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين والتي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارسها، ثم أنهى تعليمه الجامعي تخصص الهندسة المعمارية.

في صفوف الجهاد: بدأ فارسنا أيمن عمله في صفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغره، فكان يشارك مع إخوانه في المواجهات ضد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وقد تعرض للاعتقال مرتين في سجون الاحتلال.

شهيدًا على طريق القدس: بتاريخ 27 سبتمبر عام 1996م، وخلال هبة النفق التي اندلعت على إثر قيام قوات الاحتلال بفتح نفق تحت أساسات المسجد الأقصى، هبت جماهير شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وكان فارسنا أيمن من أولئك الذين شاركوا إخوانهم في التصدي للاحتلال، الذين ارتقوا في ذلك اليوم دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك.