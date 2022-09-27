مصر تدين الانتهاكات "المتطرفة" بحق الأقصى وتعدها تصعيدا خطيرا

وصفت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى بـ"المتطرفة والتصعيد الخطير".

جاء ذلك في بيان للخارجية، عقب اقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى، اليوم، بمناسبة ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية".

وقالت الخارجية إن "مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

واستنكرت "استمرار مثل تلك الخروقات، وفرض القيود على حركة المصلين الفلسطينيين وأدائهم للشعائر الدينية، والمحاولات المستمرة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس".

وأكدت أن "هذه المحاولات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين"، وفق البيان.

وحذرت "من الخطورة البالغة لاستمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف".

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف اليوم الإثنين، ما دعا هيئات فلسطينية إلى "شدّ الرِحال" إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 335 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترتين، الصباحية، وما بعد الظهر.

ووقعت اشتباكات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الأسباط وباب العامود بالبلدة القديمة، بعد منع المصلين، وخاصة الشبان، من دخول المسجد، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 فلسطينيين