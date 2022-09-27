طالع أسعار الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الثلاثاء 27-9-2022

سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار العملات في الجزائر اليوم، لا سيما أصحاب المال و الأعمال، و المستثمرين، لذلك يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري

شهد سعر صرف اليورو استقراراً في الجزائر خلال تعاملات الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، لدى البنك المركزي، كما ظل ثابتا بالسوق الموازية (السوداء).

ويشهد الدينار صمودا الأيام الأخيرة أمام كل من اليورو والدولار في الجزائر بفضل تدفقات العملة النقدية الأجنبية القادمة من مكاسب صادرات الغاز الجزائري خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

ظل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 137.62 دينار للشراء، و137.68 دينار للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

واستقر سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند مستوى 174.42 دينار للشراء، و176.36 دينار للبيع، مقابل نفس السعر، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والاسترليني اليوم في الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 140.52 دينار للشراء، و140.53 دينار للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله خلال تداولات أمس السبت.

وظل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

واستمر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في الجزائر عند مستوى 157.30 دينار للشراء، و157.37 دينار للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس فيما سجل بلغ لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم 195.45 دينار للشراء، و197.62 دينار للبيع.

ويسجل الدينار الجزائري منذ نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، انتعاشا ملحوظا أمام سلة من العملات الأجنبية (اليورو والدولار) في التعاملات الرسمية البنكية، إذ سجل ارتفاعًا بنسبة 12.5% خلال سنة 2022 مقارنة بالسنة الماضية، وفق متابعين للشأن المالي.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.36 دينار للشراء، و37.36 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية بنحو 47.84 دينار للشراء، و48.37 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.25 دينار للشراء، و38.26 دينار للبيع، ولدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 453.45 دينار للشراء، و454.08 دينار للبيع، وسجل لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 580.60 دينار للشراء، و587.05 دينار للبيع.