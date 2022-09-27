أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر أيلول 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبطت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 7.408 ألف دينار( 52.69 دولار) مقارنة 7.440 ألف دينار نهاية الأسبوع المنقض، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى6.482 ألف دينار(46.11 دولار )

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى 5,556 ألف دينار (39.52 دولار)

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.321 ألف دينار ( 30.74 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات الصباحية هبوطًا طفيف إلى 230.395 ألف دينار 1639 دولار )

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 51,859 ألف دينار (368,87 دولار