أسعار الذهب اليوم في الأردن الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. صعود جديد

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر أيلول 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، حيث زادت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2022، رغم تراجع الأسعار عالميا وانخفاض التداولات في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، 37.61 دينار (52.91 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وارتفع جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 32.91 دينار (46.29 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال تعاملات اليوم، 1.170 ألف دينار (1645 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 2632.60 دينار (370.36 دولار).

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1641.59 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1206 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان 2020 عند 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1648.80 دولار.

وزادت كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، خلال الشهور السبعة الأولى2022، بنسبة 169 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأصبحت أسعار الذهب وكأنها نشرة الطقس اليومية في فصل الشتاء يتابعها الأردنيون باهتمام لمعرفة حركة الأسعار، بل يتساءلون عن الأسباب والتوقعات حول مستقبل المعدن النفيس.

يقول نقيب تجار الحلي والمجوهرات في الأردن ربحي علان في مقابلة مع رويترز إن المواطن الأردني يتابع أسعار الذهب العالمية أولا بأول "ويقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع في حال الارتفاع من أجل جني الأرباح".

ويضيف: "الذهب لدى الأردنيين منذ قديم الزمان يعتبر الملاذ الآمن، لسرعة بيعه والحصول على السيولة في الأيام الصعبة، وخاصة أن المرأة الأردنية تحب الذهب، تحديدا عيار 21 لأن تكلفة المصنعية عليه قليلة".