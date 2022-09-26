سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر أيلول 2022، يبحث الكثير من الأشخاص، و خصوصاً المستثمرين و المهتمين بعالم المال و الأعمال عن سعر صرف الدولار في مصر اليوم، لذلك يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر ، بواقع قرشين جديدين، ليقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فقد الجنيه المصري أمام الدولار قرشين جديدين ليسجل سعر الدولار 19.55 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

كان أقل سعر للجنيه المصري أمام الدولار عند مستوى 19.56 جنيه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، في أعقاب قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكان الجنيه المصري قد فقد 5 قروش دفعة واحدة في يوم واحد الأربعاء الماضي، قبل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة وإبقائها كما هي دون تغيير.

وارتفع سعر صرف الدولار في التعاملات وفقا لأسعار الصرف الرسمية من البنك المركزي المصري إلى 19.55 جنيه للبيع و19.44 جنيه للشراء.

ووفقا لشاشة تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر فقد بلغ سعر الدولار 19.55جنيه للبيع و19.44 جنيه للشراء.

وارتفعت خسائر الجنيه مقابل الدولار منذ تولي محافظ المركزي المصري الجديد حسن عبدالله رئاسة البنك في 18 أغسطس/آب 2022 خلفًا للمحافظ المستقيل طارق عامر، ليفقد الجنيه 36 قرش إجمالًا.

وتولى حسن عبدالله مهام منصبه وحينذاك كان الجنيه يتداول بالقرب من مستويات 19.1984 جنيه للدولار، بينما يتداول اليوم قرب مستويات 19.5584 جنيه للدولار.

بينما انخفض الجنيه منذ قرار تحرير أسعار الصرف أو كما وصفها محافظ المركزي السابق حينذاك تصحيح أسعار الصرف، ما يزيد 3.5 جنيه أو ما يعادل تراجع 23%.

وارتفع سعر الدولار أيضاً في عدد من البنوك الأخرى فيما استقر في 4 بنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 19.49 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.47 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

لماذا انخفاض الجنيه أمام الدولار؟

واتجه البنك المركزي المصري لسياسة الخفض التدريجي للجنيه بدلاً من الخفض الحاد أو التعويم بشكل مفاجئ على غرار ما حدث في 2016.

ويؤدي تخفيض قيمة الجنيه من تهدئة حدة الأزمة الاقتصادية الحالية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بجانب الوفاء بوعد دول الخليج بضخ استثمارات جديدة في مصر، وهو ما يتم الآن.

وتوقّع بنك Standard Chartered اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار خلال أيام.

وأضاف أن التحرك في سعر الصرف الجنيه أمام الدولار تدريجيا، وقد يصل سعر الدولار إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.