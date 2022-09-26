أسعار الذهب عيار 21،22،24 في سوريا بتعاملات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

أسعار الذهب عيار 21 و 24 و 22 مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر أيلول 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب بشكل يومي، لا سيما أن عمليات بحث كبير عن أسعار الذهب تجتاح محركات البحث العالمية، من قبل المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة الى الأشخاص المقبلين على الزواج من النساء و الرجال، و لذلك نرصد لكم في هذه المقالة أسعار الذهب في سوريا اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب في سوريا وخالفت اتجاه الهبوط لأسعار النفيس عالميا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا نحو 133.205 ألف ليرة (53.02 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 122.105 ألف ليرة (48.60 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى نحو 116.557 ألف ليرة (46.39 دولار)، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 99.905 ألف ليرة (39.76 دولار).

ووصل سعر جرام الذهب 14 نحو 77.703 ألف ليرة (30.93 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا نحو 66.602 ألف ليرة (26.51 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

بلغ سعر أوقية الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء نحو 4.142 مليون ليرة (1649 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 932.454 ألف ليرة (371.12 دولار).

سعر الدولار في سوريا اليوم

وترتبط أسعار الذهب في سوريا بقيمة الدولار مقابل العملة المحلية، ويأتي صعود الذهب في دمشق مع تراجع الليرة وارتفاع الدولار.

ووفقا لمنصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء، صعد سعر الدولار في تعاملات أمس الإثنين إلى 4655 ليرة للشراء، و4680 ليرة للبيع.

ويتسبب تدهور أداء الاقتصاد السوري في انهيار العملة الوطنية خاصة مع عدم وجود مؤشرات تلوح في الآفاق على قرب خروج الاقتصاد من دائرة التراجع.

سعر الذهب اليوم عالمياً

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 30 شهرا اليوم متأثرة بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.