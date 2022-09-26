الدفاع الروسية: لا قيود على حركة المواطنين في إطار التعبئة الجزئية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها لم تطلب فرض أي قيود على حركة المواطنين خلال فترة التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا، نظرا لانعدام الحاجة لذلك.

وأكدت وزارة الدفاع أن قرار التعبئة الجزئية سيكون له تأثيرها في البلاد وهو ما سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل عدد من المؤسسات، ولاسيما المتعلقة بالصناعات الدفاعية.

وذكرت الوزارة أن التعبئة لن تؤثر على فئات معينة من المواطنين، كالعاملين في المجالات المالية والمعلوماتية، وعلى وجه الخصوص موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات، ووسائل الإعلام، والاتصالات.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء التعبئة الجزئية في روسيا.

ووجه بوتين وزارة الدفاع وهيئة الأركان بإعلان التعبئة الجزئية وأكد أنه يتوجب على الحكومة توفير الأموال اللازمة لزيادة إنتاج الأسلحة.

وسيتم استدعاء 300 ألف فرد من قوات الاحتياط سيحصلون على التدريب اللازم قبل بدء مهامهم.