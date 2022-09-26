الناطق باسم حماس: تهنئة عباس لوزير حرب الاحتلال استفزاز لمشاعر شعبنا

أدان حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس تهنئة رئيس السلطة محمود عباس لوزير الحرب الصهيوني الارهابي "بيني غانتس".

و قال قاسم في تصريح له مساء اليوم الاثنين إن تهنئة عباس لوزير الحرب استفزاز لمشاعر كل جماهير شعبنا الفلسطيني، واستهتار بمعاناته الناتجة من بطش جيش الاحتلال الذي يقوده "بيني غانتس".

و أشار الى أن تزامن هذه التهنئة لوزير الحرب الصهيوني مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال، وتزايد عمليات القتل ضد أهلنا في الضفة الغريبة ، يعكس إصرار قيادة السلطة على التغريد خارج السرب الفلسطيني، فهذا السلوك لا يمثل أحد في الشعب الفلسطيني.