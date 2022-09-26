تيك توك قد يغرم 27 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في حماية بيانات الأطفال

يواجه موقع تيك توك غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في حماية خصوصية الأطفال عند استخدامهم للمنصة.

إذ توصل مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إلى أن منصة مشاركة الفيديو ربما تكون قد تعاملت مع بيانات أطفال في سن أقل من 13 عاماً دون الموافقة المناسبة منهم.

وقال المكتب إن الخرق حدث على مدى أكثر من عامين - حتى يوليو/تموز 2020 - لكنها لم تتوصل بعد إلى نتائج نهائية.

ويقول تيك توك إنه يعترض على النتائج، مشيرا إلى أنها "غير نهائية".

وأصدر مكتب مفوض المعلومات "إشعاراً بالنوايا" وجهه إلى تيك توك، وشركة تيك توك لتقنيات المعلومات المحدودة في بريطانيا. ويعد هذا مستنداً قانونياً يسبق الغرامة المحتملة.