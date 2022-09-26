بث مباشر شاهد مباراة إنجلترا وألمانيا الان اليوم دون تقطيع HD يلا شوت- مشاهدة إنجلترا وألمانيا بث مباشر، استكمالاً لمباريات دوري الأمم الأوروبية، تقعد اليوم مباراة أقل ما يقال عنها مباراة نارية تجمع إنجلترا وألمانيا، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن مباراة إنجلترا وألمانيا بث مباشر ، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة من قبل عشاق منتخب إنجلترا وألمانيا في الوطن العربي المتابع الدائم لكافة مباريات إنجلترا وألمانيا، كون هذه المنتخبات تضم كوكبة كبيرة ومتنوعة من النجوم واللاعبين ذات التاثير والمتابعة الكبير في الفرق المحلية في الدوريات الاروبية.

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وتشهد الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم قمة نارية مُنتظرة في المجموعة الرابعة، بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، مساء اليوم، ستمنح الفائز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويتصدر منتخب إنجلترا وألمانيا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط للوصيف منتخب الشياطين الحُمر، وعليه ستكون المباراة قوية وفيها تنافس كبير من أجل حجز مقعد في المربع الذهبي والاستمرار في المنافسة على لقب نسخة موسم 2022-2023.

يُذكر أنه في حال فوز واحد منهما والتأهل إلى الدور نصف النهائي، فلن تكون هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها منتخب بلجيكا أو منتخب إنجلترا وألمانيا في هذا الدور، إذ وصلت إنجلترا وألمانيا إلى نصف النهائي في نسخة 2018-2019، بينما وصلت بلجيكا إلى هذا الدور في النسخة الماضية 2020-2021، مع الإشارة إلى أن هولندا وصلت إلى المباراة النهائية في المرة الوحيدة التي وصلت فيها إلى المربع الذهبي.

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وضمن مقالنا بث مباشر شاهد مباراة هولندا وبلجيكا الان اليوم دون تقطيع HD يلا شوت- مشاهدة هولندا وبلجيكا بث مباشر، ويُقدم المنتخبان إنجلترا وألمانيا مستوى لافتاً في المباريات الأخيرة إن كان المواجهات الودية أو مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وهو ما سيزيد قوة وأهمية هذه المواجهة الأوروبية التي ستكون بين منتخبين سيُشاركان في منافسات مونديال قطر 2022.

كما أن نوعية هذه المواجهة القوية ستكون اختباراً ممتازاً للوقوف على جهوزية المنتخبين للمشاركة بأفضل صورة في مونديال قطر الذي سينطلق بعد أقل من شهرين من الآن، خصوصاً أنهما من بين المنتخبات المرشحة للذهاب بعيداً في البطولة العالمية.

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بث مباشر شاهد مباراة هولندا وبلجيكا الان اليوم دون تقطيع HD يلا شوت- مشاهدة هولندا وبلجيكا بث مباشر، ويلتقي منتخب هولندا، مساء اليوم الإثنين، مع خصمه منتخب إنجلترا وألمانيا في مباراة نارية في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، في نسختها الثالثة، على ملعب "يوهان كرويف".

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة الرابعة في المستوى الأول، برصيد 13 نقطة، بينما يمتلك منتخب بلجيكا 10 نقاط في المركز الثاني، ولا يحتاج منتخب إنجلترا وألمانيا سوى نقطة واحدة من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة، لمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا بث مباشرهنـــــــــــــــا

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وفي اطار مقالنا بث مباشر شاهد مباراة إنجلترا وألمانيا الان اليوم دون تقطيع HD يلا شوت- مشاهدة إنجلترا وألمانيا بث مباشر، أما منتخب إنجلترا وألمانيا فلا يكفيه الفوز على هولندا للتأهل إلى الدور المقبل، حيث يحتاج إلى الانتصار بنتيجة 4-0 على الأقل، بسبب المواجهات المباشرة.

ففي حال فوز إنجلترا وألمانيا، سيرتفع رصيدها إلى 13 نقطة بالتساوي مع هولندا، ولكن التفوق للطواحين بسبب المواجهات المباشرة بينهما (فازت هولندا بنتيجة 4-1 في المباراة الأولى بينهما)، موعد مباراة إنجلترا وألمانيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

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ولن تُذاع المباراة عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، ويمكن متابعتها عبر التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA TV"، وجائت تشكيل هولندا المتوقع أمام بلجيكا، حراسة المرمى: باسفير، أما خط الدفاع: تيمبر، فان دايك، ناثان آكي، دومفريس، فيما خط الوسط: دي روون، كلاسين، بيرجويس، بليند، وخط الهجوم: بيرجوين، جاكبو، ولمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا هنـــــــــــــــا

ريس جيمس وستيرلنج يبدأان اساسين من جديد بين إنجلترا وألمانيا. pic.twitter.com/Gkoa9Zq2UA — ســلُـِـــطُـان💙 (@i_best14_) September 26, 2022

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وضمن مقالنا بث مباشر شاهد مباراة إنجلترا وألمانيا الان اليوم دون تقطيع HD يلا شوت- مشاهدة إنجلترا وألمانيا بث مباشر، ومنتخب إنجلترا وألمانيا بهدفين نظيفين، وسجل للطواحين كودي جاكبو في الدقيقة 14 وستيفن بيرجوين في الدقيقة 60.

أما منتخب إنجلترا وألمانيا ففاز على ويلز بهدفين مقابل هدف، وسجل للشياطين الحمر، كيفين دي بروين في الدقيقة 11 وميشي باتشواي في الدقيقة 38، أما لويلز فسجل كيفين مور في الدقيقة 50، وفي مقالنا بث مباشر شاهد مباراة إنجلترا وألمانيا الان يلا شوت-إنجلترا وألمانيا بث مباشر ولمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا بث مباشر كورة لايف هنـــــــــــــــا

أبرز مباريات اليوم:



- قمة بين إنجلترا وألمانيا، وايطاليا تواجه المجر في دوري الأمم الأوروبية🏆 pic.twitter.com/dWbXFzskmL — Btolat.com (@Btolat) September 26, 2022

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وفي مقالنا بث مباشر شاهد مباراة إنجلترا وألمانيا الان اليوم دون تقطيع HD يلا شوت- مشاهدة إنجلترا وألمانيا بث مباشر، وجاء تشكيل إنجلترا وألمانيا المتوقع أمام هولندا، حراسة المرمى: كورتوا، وخط الدفاع: ألدرفايريلد، فيرتونجين، ثيت، كاستانيي، وخط الوسط: تيليمانس، فيستل، كاراسكو، دي بروين، خط الهجوم: هازارد، باتشواي، ولمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا بث مباشر يلا شوت هنـــــــــــــــا

🚨 رسمـيآ | تم تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة يوم الاثنين بين إنجلترا وألمانيا. 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGGER pic.twitter.com/o49lQEEoYg — شبكة ألمانيا العربية 🇩🇪 (@GER4ARB) September 25, 2022

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