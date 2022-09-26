الخارجية الروسية: لم نتوقف عن الحوار مع الولايات المتحدة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن روسيا لم تتوقف يوما عن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك بشأن القضايا النووية.

جاء ذلك خلال حوار له مع برنامج "بولشايا إيغرا" (اللعبة الكبيرة)، حيث تابع ريابكوف بأن روسيا لم توقف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الحوار حول القضايا النووية.

وكان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، قد صرح في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بفرص إجراء اتصالات مباشرة مع القيادة الروسية، وتستخدمها بفعالية، بما في ذلك في الأيام القليلة الماضية.