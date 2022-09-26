ميسي: تمنيت اللعب مع نيمار لفترة أطول في برشلونة

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أنه كان يتمنى أن يستمر البرازيلي نيمار إلى جواره لمزيد من الوقت، في صفوف النادي الكتالوني.



ورحل نيمار عن صفوف برشلونة، في صيف 2017، وانتقل إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي بلغت 222 مليون يورو.



وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا ونيمار نعرف بعضنا عن ظهر قلب، كنت أتمنى أن ألعب معه لفترة أطول في برشلونة".



وأضاف: "لكن سمحت لنا الحياة أن نلتقي مرة أخرى في باريس".



وانتهت علاقة ميسي ببرشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده في كامب نو، وانضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

