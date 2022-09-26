تفاصيل جديدة.. الكشف عن سبب وفاة اطفال طوباس-سبب وفاة اطفال طوباس، أطفال طوباس، أسم وقصة وحدث تردد كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي ودولة فلسطين بشكل خاص، كون هذه الحادثة وقعت في مدينة طوباس أحدى مدن الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي زاد من سؤال البعض عن سبب وفاة أطفال طوباس، خاصة وأن حادث الوفاة غريب والذي فقدت فيه العائلة الأطفال الثلاثة في أيام قليلة، لذلك وضعنا لكم في "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة أطفال طوباس ، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة عبر محركات قوقل وغيرها مطالبة معرفة سبب وفاة اطفال طوباس الثلاثة.

سبب وفاة اطفال طوباس

أعلنت مصادر محلية عن وفاة أطفال أشقاء من سكان طوباس في غضون عدة أيام وبشكل مفاجئ، دون أن تعرف أسباب ذلك، والأطفال، هم أبناء المواطن فادي عبد الرازق،وفقد المواطن عبد الرازق طفله "نمر" (5 أعوام) وذلك بعد أيام من وفاة ابنته وابنه الآخر وهم من الأطفال.

وبحسب عائلة الأطفال فإنهم لم يتعرضوا لأي مرض، مشيرةً إلى أن أسباب الوفاة دفعت الجهات المختصة بإجراء فحوصات تتعلق بالجينات الوراثية.

ونقلت مصادر إعلامية، عن العائلة قولها إن النتائج السابقة التي تخص شقيقي الطفل نمر لم تثبت وجود أي مرض، ولكن بانتظار نتائج فحوصات تتعلق بالجينات الوراثية.

وأضاف مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي، الدكتور محمد سمارة، أن شقيقي الطفل نمر لم يعانيا من أي أمراض مسبقة، فيما سيخضع جثمان الطفل المرحوم نمر للتشريح.

تفاصيل جديدة حول وفاة اطفال طوباس الثلاثة

وضمن مقالنا تفاصيل جديدة.. الكشف عن سبب وفاة اطفال طوباس-سبب وفاة اطفال طوباس، قال والد أطفال طوباس لمراسل صحفي: قبل أسبوعين نام طفلي الصغير والمدلل (جود) بعمر ٣٠ يوم ولم يستفيق من نومه وفجعنا بفقدانه بظروف وصفت انها طبيعية، بعد أسبوع ولم تلتئم جراحي بعد فجعت بوفاة اميرتي وطفلتي الجميلة (ياسمين) بعمر ٤ سنوات بذات الظروف حيث نامت ليلتها الأخيرة وفجعنا صباحا بوفاتها..."

يضيف عبد الرازق:" فور تكرار الأمر خطفت ابني الاخير والأكبر (نمر) إلى مستشفيات ومراكز صحية واجريت له فحوصات شاملة للاطمئنان عليه خوفاً من فجعي بلحاقه بإخوانه وعدت إلى البيت يرافقني فحوصات شاملة تقول أن ابني بخير ولا يشكو من شيء.

يتابع بحسرة وألم:" بالأمس نام ليلته الأخيرة وفجعنا بالصباح بوفاته ولم يتبقَ عندي أحد... فقدت جميع أبنائي بذات الظروف".

شرطة طوباس..

25/9/2022

ملابسات وفاة 3 أطفال من طوباس

بعد وفاة الشقيق الثالث من العائلة قامت جهة الاختصاص/ المباحث الجنائية باعتقال والد ووالدة الأطفال المتوفين وبعد التحقيق اعترفت الوالدة ان الطفل الأول توفي أثناء تناول الطعام وقد أكدت التقارير الطبية ذلك..



بعد وفاة الطفل الأول — العراق 🇮🇶جسد وسوريا وفلسطين🇵🇸💚قلب 🟩🟩🟩🟩🟩 (@lyalraq13900368) September 25, 2022

الكشف عن سبب وفاة اطفال طوباس

وفي رواية أخرى، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، إن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الوفاة للأطفال الثلاثة، التي حيرت الجميع، وسيعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه.

يشار إلى أن عائلة عبد الرازق فقدت ثلاثة من أطفالها في غضون أسابيع، حيث فقد المواطن فادي طفله جود بعمر شهر، ليفقد بعدها بأسبوع طفلته ياسمين ذات الأربع سنوات، ويوم أمس توفى طفله نمر، عن عمر ناهز خمس سنوات.

فيما قال عم الأطفال نمر، إن شقيقه وزوجته اجريا قبل أيام كافة الفحوصات لطفلهما "نمر"، خوفا عليه من أن يحدث له ما حدث لشقيقيه، ولكن نتائج كافة الفحوصات جاءت طبيعية، ونحن بانتظار نتائج فحص الجينات، وهو فحص يأخذ وقتا أطول من باقي الفحوصات التي تم إجراؤها".

وأضاف: "لقد غادرَنا طيرُنا الثالث قبل صدور نتائج الفحص".

وفي نفس السياق، قال مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي محمد سمارة، قال: إن الطفلين لم يشتكيا من أي أمراض، ونتائج تشريح جثمان الطفلة ياسمين كانت طبيعة، ولا توجد أي أعراض مرَضية.

نتائج التحقيق التي أجرتها الجهات المختصة، للوقوف على سبب وفاة الطفلة "ياسمين"، أكدت -حسب قول العائلة- أن سبب الوفاة طبيعي.

سبب وفاة اطفال طوباس الثلاثة

وضمن مقالنا تفاصيل جديدة.. الكشف عن سبب وفاة اطفال طوباس-سبب وفاة اطفال طوباس، أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، يوم الأحد، عن تحقيق جرى فتحه لمعرفة أسباب وفاة الأطفال الثلاثة، مؤكدا أن النتائج ستعلن فور الانتهاء منه.

وفقدت عائلة عبد الرازق ثلاثة من أطفالها في غضون أسابيع، حيث فقد المواطن فادي طفله جود بعمر شهر، ليفقد بعدها بأسبوع طفلته ياسمين ذات الأربع سنوات، ويوم أمس توفى طفله نمر، عن عمر ناهز خمس سنوات.

وقال نمر عبد الرازق عن الأطفال، إن شقيقه وزوجته أريا قبل أيام كافة الفحوصات لطفلهما "نمر"، خوفا عليه من أن يحدث له ما حدث لشقيقيه، ولكن نتائج كافة الفحوصات جاءت طبيعية.

وأضاف، "نحن بانتظار نتائج فحص الجينات، وهو فحص يأخذ وقتا أطول من باقي الفحوصات التي تم إجراؤها".

وتابع نمر "لقد غادرَنا طيرُنا الثالث قبل صدور نتائج الفحص".

تفاصيل وفاة اطفال طوباس الثلاثة

من جانبه، مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي محمد سمارة: إن الطفلين لم يشتكيا من أي أمراض، ونتائج تشريح جثمان الطفلة ياسمين كانت طبيعة، ولا توجد أي أعراض مرَضية.

وأكدت نتائج التحقيق التي أجرتها الجهات المختصة، للوقوف على سبب وفاة الطفلة "ياسمين" - حسب قول العائلة- أن سبب الوفاة طبيعي.

محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي*: تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة للأطفال الثلاثة، وسيعلن عن نتائجه فور الانتهاء منه. #فلسطين pic.twitter.com/XFXhWZdGEp — الصحفي عماد ابو سمبل Imad Abu Sombul (@imadasafp) September 25, 2022

وفاة اطفال طوباس سبب

وفي مقالنا تفاصيل جديدة.. الكشف عن سبب وفاة اطفال طوباس-سبب وفاة اطفال طوباس، ذكر محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي ذكر منذ تسليط الضوء على الواقعة إن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب وضروف وفاة اطفال طوباس الثلاثة.

ويذكر أن عائلة عبد الرازق فقدت ثلاثة من أطفالها في غضون أسابيع حيث فقد المواطن فادي طفله جود بعمر شهر ليفقد بعدها بأسبوع طفلته ياسمين ذات الأربع سنوات ويوم أمس توفى طفله نمر عن عمر ناهز خمس سنوات

عم الأطفال نمر قال إن شقيقه وزوجته اجريا قبل أيام كافة الفحوصات لطفلهما “نمر” خوفا عليه من أن يحدث له ما حدث لشقيقيه ولكن نتائج كافة الفحوصات جاءت طبيعية

من جهته قال انذاك مدير مستشفى طوباس التركي الحكومي محمد سمارة، قال: إن الطفلين لم يشتكيا من أي أمراض ونتائج تشريح جثمان الطفلة ياسمين كانت طبيعة ولا توجد أي أعراض مرَضية.





كشف سبب وفاة اطفال طوباس

تفاصيل جديدة.. الكشف عن سبب وفاة اطفال طوباس-سبب وفاة اطفال طوباس، وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة بما يتعلق بوفاة اطفال طوباس الثلاثة وذلك نقلاً عن عدة صفحات غير تابعة لجهة حكومية، والتي زعمت أن وفاة الاطفال الثلاثة كان مدبرة من قبل والدتهم، وبعد البحث لم تكشف أي جهة رسمية عن أي مستجدات ولم نجد أي مصدر يؤكد هذه الاخبار المتداولة..

من جهتها أكدت النيابة العامة ان اجراءات التحقيق بواقعة وفاة ثلاثة أطفال اشقاء في محافظة طوباس مستمرة، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة جثماني طفلين منهم لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة اصولًا.

وضمن ما نص عليه القانون وحماية لحقوق المواطنين، تهيب النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام والمواطنين عدم تداول اي معلومات غير صادرة عن جهة الاختصاص.