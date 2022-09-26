مواجهات مع الاحتلال في بيت اجزا شمال غرب القدس

اندلعت، مساء اليوم الإثنين، مواجهات في قرية بلدة بيت اجزا شمال غرب القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية والقنابل الغازية تجاه المواطنين هناك.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال قمع وقفة تضامنية مطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وآخرها الشهيد محمد أبو كافية الذي قتله جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه لدى اصابته بحادث سير قرب نابلس.

واشار الشهود الى ان قوات الاحتلال انتشرت في مختلف أرجاء البلدة وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين والرصاص المطاطي تجاه عدد من الشباب الذين ردوا بإلقاء الحجارة.