الاحتلال يزعم اعتقال فلسطيني وضع عائق على مسار سكة حديدية قرب عكا

زعمت مصادر عبرية مساء اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً بتهمة وضع عائق على مسار السكة الحديدية بالقرب من شارع "85" بين عكا وكرميئيل.

و وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد تم اعتقال مشتبه به في وضع عائق على مسار السكة الحديدية بالقرب من شارع 85، وأنه لم تقع أي إصابات أو أضرار.

و بحسب الإذاعة، فإن "المشتبه به الذي تم اعتقاله بعد وضعه عائق على مسار السكة الحديدية بين عكا وكرميئيل، عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية ومقيم في شمال إسرائيل".

بدوره قال موقع "والا" العبري، إنه "تم اعتقال فلسطيني من سكان الداخل متهم بالحادثة، ويبدو أنه استغل عطلة العيد ووضع عبوة على المسار متطورة نسبيا وليست بدائية، مخصصة على ما يبدو لحرف القطار عن مساره عندما يسير بعد انتهاء إجازة العيد".

وأشار الموقع إلى أنه "صدر أمر حظر نشر بقية تفاصيل التحقيق"