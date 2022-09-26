أبو عيطة: الجزائر توافق على مضاعفة عدد المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين

كشف الدكتور فايز أبو عيطة سفير فلسطين في الجزائر مساء اليوم الاثنين، عن معلومات مبشرة للطلبة المقبولين في منحة الجزائر – ليسانس 2022-2023.

وأضاف أبو عيطة في تصريح صحفي إنه:" تم زيادة عدد الطلاب المقبولين في منحة الجزائر – ليسانس 2022-2023 ، بل مضاعفة المنحة استثناءً تعويضا عن الأعوام السابقة التي توقفت فيها المنحة حيث وصل عددهم هذا العام الى 422 طالب في كافة التخصصات ، فيما النصيب الأكبر منها سيكون لتخصصات الطب البشري وطب الاسنان والهندسة".

وأكد على الالتزام بالكشوفات الواردة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية دون أي تغيير أو تبدل.

وأوضح أبو عيطة أن وصول الطلاب للجزائر للالتحاق بجامعاتهم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة ، تفاديا لضياع عام دراسي عليهم كما كان يحدث في الأعوام السابقة بسبب وصولهم في وقت متأخر.

وبين انه وخلال الساعات المقبلة سوف تعلم سفارة فلسطين في الجزائر عن موعد الحصول على تأشيرات الدخول للجزائر.