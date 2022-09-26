فيديو...سبب استقالة الإعلامي السعودي حمود الفايز أبو شيخة من MBC-سبب استقالة حمود الفايز من mbc، حمود الفايز ذات الصحفي والشاعر الذي لا حديث لمواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج إلا به، خاصة بعد استقالته من قناة MBC، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب استقالة الإعلامي حمود الفايز من قناة MBC، وذلك تماشياًَ مع عمليات البحث المستمرة والمتواصلة والتي تتسائل عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث الأخرى، لذلك وضعنا لكم هذه المقالة لتعرف على سبب استقالة حمود الفايز من قناة ام بي سي السعودية الملقب بأبو شيخة.

حمود الفايز السيرة الذاتية ويكيبيديا

وحمود الفايز شاعر شهير وإعلامي ومقدم برامج سعودي الجنسية. ولد في السعودية وتحديداً في مدينة الرياض في السابع عشر من فبراير عام 1983 م. يبلغ من العمر 39 عامًا، اعتنق الإسلام ويقيم حاليًا في العاصمة السعودية الرياض. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الطبية من جامعة الملك سعود، ثم عمل في المجال الطبي لمدة ثلاث سنوات، حتى فضل الذهاب إلى الإعلام وتقديم البرامج، وتزوج زميلته الإعلامية الشهيرة رؤى الصبان في فبراير 2021 .

سيرة حمود الفايز

الاسم الكامل حمود بن علي بن حمود الفايز.

الإسم المستعار أبو شيخة.

مكان الميلاد الرياض، السعودية.

تاريخ الميلاد 17 فبراير 1983 م.

العمر 39 سنة.

الجنسية السعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

مكان الاقامة الرياض، السعودية.

المهنة والنشاط مقدم، شاعر، صحفي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة الإعلامية رؤى الصبان.

جنسية الزوجة سعودية الجنسية.

سن الزوجة 31 سنة، ولدت في 26 يونيو 1991 م.

عدد الأبناء له شيخة بنت واحدة.

أبرز البرامج التي قدمتها برنامج صباح الخير العربي.

سنوات النشاط من 2015 م حتى الآن.

سبب استقالة حمود الفايز من mbc

وضمن مقالنا فيديو...سبب استقالة الإعلامي السعودي حمود الفايز أبو شيخة من MBC-سبب استقالة حمود الفايز من mbc،وسبب استقالة حمود الفايز أبو شيخة من MBC هو أنه مشغول بالعديد من الأعمال الخاصة، لكنه قرر أن تكون وجهته القادمة داخل مدينة الرياض في السعودية. وأعلنت شاشة MBC أنه أعلن استقالته من عرض البرنامج بعد هذه الحلقة. تفاعل العديد من المعجبين والمغردين مع هذه التغريدة، حيث غرد أحدهم، “لقد كنت وستظل وجهًا إعلاميًا مضيئًا وقمرًا في نشراتك وتقاريرك الإخبارية”.

وأعلن الإعلامي السعودي حمود الفايز، الأحد، استقالته من مجموعة قنوات "MBC"، مثيرا بهذا الخبر فضول المراقبين لمعرفة سبب الاستقالة.

سبب استقالة حمود الفايز أبو شيخة من MBC

حمود الفايز إعلامي سعودي، من مواليد مدينة الرياض، وولد في 17 فبراير/شباط 1983، وحاصل على بكالوريوس الهندسة الطبية، كما عمل في مجال الطب لنحو 3 سنوات، ثم توجه للعمل بمجال الإعلام.

الإعلامي حمود الفايز متزوج من الإعلامية رؤى الصبان، وهو مقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبدأ عمله بمجال الإعلام عام 2015 قبل أن ينهي مسيرته، الأحد، بإعلان خبر استقالته.

وأعلن الإعلامي السعودي حمود الفايز خبر استقالته عبر مقطع فيديو من استوديوهات "MBC"، موضحا أنه استقال من المجموعة السعودية لانشغاله في مجموعة من الأعمال الخاصة، بالإضافة إلى أن عمله القادم سيكون في مدينة الرياض.

وفي 27 يونيو/حزيران 2020، أعلن الإعلامي السعودي حمود الفايز وفاة والده نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية.

جاء ذلك في تغريدة للفايز، وقال: "يا الله يارحيم يا الله.. والدي رحل عن هذه الدنيا.. الله يرحمك يا تاج راسي يابوي الله يرحمك.. إنا لله وإنا إليه راجعون"..

هل حمود الفايز أصله أردني

وحمود الفايز هو إعلامي ومقدم برامج وشاعر سعودي، وهو من مواليد 17 فبراير من عام 1983 م في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وقد عاش وترعرع ودرس في جامعتها الملك سعود، حتى حصل على بكالوريوس في الهندسة الطبية، فعمل في مجال دراسته لمدة 3 أعوام. ثم انتقل إلى هوايته في الشعر وبدأ يحصل على شهرة ملفتة، فانتقل من خلال حضوره الجميل إلى مجال الإعلام وتقديم البرامج، واستطاع من إثبات موهبته ونجاحه، ليصبح من أشهر الإعلاميين السعوديين، على مستوى الخليج والوطن العربي بأكمل

الحسابات الرسمية لحمود الفايز

يمتلك الإعلامي حمود الفايز عدد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يُشارك من خلالها مع متابعيه آخر أخباره الشخصية والعملية، ويمكن الاطلّاع على هذه الحسابات من خلال الآتي: إنستغرام: يمكن الاطلّاع على حساب حمود الفايز على إنستغرام “من هنا"، تويتر: يمكن الاطلّاع على حساب حمود الفايز على تويتر “من هنا“.

ما هو سبب استقالة حمود الفايز أبو شيخة من MBC

وودع الفايز الشهير بأبو شيخة المشاهدين وطاقم العمل، قائلاً: "بعد أن أمضيت بها ما يربو عن ثلث سنوات عمري، نشرة الليلة هي آخر إطلالاتي عليكم بعد أن تقدمت باستقالتي من إدارة أخبار MBC، هذه الإدارة التي لم أكن بها إلا ابناً مدللاً في بيئة أسرية، وكنت مقدماً لطبق أحسنوا وأتقنوا إعداده".

ووفق ما صرح به الفايز، فإن سبب الاستقالة يعود لمحاولته الابتعاد قليلا، من أجل التفرغ لأعماله الخاصة، حيث كتب منشوراً عبر تويتر: "الإعلام شغف، وإن كنت سأبتعد قليلا لأعمالي الخاصة، إلا أن الموعد ليس ببعيد بإذن الله مع الشاشة".

في حين ترجّح بعض المصادر، بأن لديه بعض العروض القوية من القنوات التلفزيونية الأخرى، والتي قد نشاهد عليها حمود الفايز قريباً.

وتأتي استقالة حمود الفايز بعد أيام قليلة من تدشين مجموعةMBC ، مقرها الرئيسي بالرياض بعد انتقالها من دبي.

سبب استقالة حمود الفايز أبو شيخة من MBC

وفي مقالنا فيديو...سبب استقالة الإعلامي السعودي حمود الفايز أبو شيخة من MBC-سبب استقالة حمود الفايز من mbc، وفيما يلي مجموعة من أهم التفاصيل المتعلقة بالسيرة الذاتية للإعلامي السعودي حمود الفايز، وذلك وفق الآتي:

الاسم الكامل حمود بن علي بن حمود الفايز.

الإسم المستعار أبو شيخة.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

تاريخ الميلاد 17 فبراير 1983 م

العمر 39 سنة.

الجنسية السعودية.

الدين والإيمان الإسلام.

مكان الاقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

المهنة والنشاط مقدم، شاعر، صحفي.

الحالة المدنية متزوج.

اسم الزوجة الإعلامية رؤى الصبان.

جنسية الزوجة سعودية الجنسية.

– سن الزوجة 31 سنة، 26 حزيران 1991 م.

عدد الأبناء شيخة بنت واحدة.

أبرز البرامج التي قدمتها برنامج صباح الخير العربي.

سنوات النشاط من 2015 م حتى الوقت الحاضر.

سبب استقالة حمود الفايز أبو شيخة من MBC

أعرب الأديب السعودي خالد بن إبراهيم الجريوي، عن دعمه لحمود الفايز بعد تقديمه استقالته، قائلاً: "كنت ولازلت وستظل وجهًا إعلاميًّا مضيئًا وقمرًا في نشراتك وتقاريرك الإخبارية، سنفتقدك في نشرة التاسعة في الـ mbc، وعزاؤنا أنّنا على يقين تام بأنّك ستواصل ركضك في الصّحافة والإعلام، إذ هو شغفك وهمّك واهتمامك، فضلًا عن أنه هوايتك الأولى، نرجو لك التوفيق والنجاح في مشوارك القادم".

بدوره، دعم عبدالوهاب الفايز، أبو شيخة قائلاً: "الله يوفقك في خطوتك القادمة، وبحول الله نراك متجددًا في مسيرتك المهنية الإعلامية التي أخلصت وضحيت لأجلها، والنجاح يتواصل عندما نرى إطلالتك من الرياض عاصمة المجد المتجدد لبلادنا، وحاضرة الإعلام العربي والثقافي، تقدم ونجاح الشباب السعودي هو ثمرة بذور الخير والنماء التي زُرعت فيهم".

ما أجملها من مشاعر تسابق بها المحبين للزميل حمود الفايز ❤️



تركت البصمة وصنعت الأثر 🙏🏻

كلماتك في وداعك جمال.

كلماتك في وداعك وفاء.

كلماتك في وداعك ستبقى خالدة..



الفايز حمود ..

فُزت بقلوب محبيك.. سترافقك أينما تكون..#حمود_الفايز @HomudAlfayez pic.twitter.com/T57mZ4vi7u — ماجد الصقيري (@Majed_Alsuqairi) September 25, 2022

حساب حمود الفايز ابو شيخة تويتر

وفي مقالنا فيديو...سبب استقالة الإعلامي السعودي حمود الفايز أبو شيخة من MBC-سبب استقالة حمود الفايز من mbc، يمتلك مقدم برامج MBC الإعلامي والمعرض على الشاشة حمود الفايز أبو شيخة قاعدة جماهيرية على منصة تويتر ويتابعه أكثر من 195 ألف متابع بالإضافة إلى 300 ألف متابع على منصته على إنستجرام وينشر العديد من صوره وتغريداته أثناء تقديم الأخبار، يمكن متابعة البرامج على قناة MBC برفقة أرقى وجوه إعلامية سعودية، والحساب الإعلامي حمود الفايز أبو شيخة، عبر منصة تويتر مباشرة عبر الرابط “من هنا“.