بالصور مهجة القدس تشارك في حفل إعلان نتائج مسابقة "مداد الأحرار"

شاركت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ظهر اليوم الإثنين، في حفل إعلان نتائج مسابقة مداد الأحرار في القصص والأشعار، في قاعة قصر الريان غرب مدينة غزة.

وتضمن الحفل إشهار كتاب مدار الأحرار الذي يحتوي على كافة الأشعار والقصص الفائزة في المسابقة، والتي شارك فيها عدد من الأسرى.

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين الأستاذ بهاء الدين المدهون: "بداية لابد أن نتوجه بتحية فخر واعتزاز، تحية صمود وثبات لأولئك الأحرار خلف القضبان ونخص هنا الأسير الذي قد يفقد حياته في أي لحظة الأسير ناصر أبو حميد الذي أمضي عشرون عاماً في سجون الاحتلال".

وأضاف:" نجتمع اليوم في هذا الاحتفال لنعلن نتائج مسابقة مداد الأحرار في القصص والأشعار، وهي مسابقة في القصة والشعر" مشيرًا إلى أنها ليست مسابقةٌ عادية لأن من كتبها ليسوا عاديين فقد كتبها أولئك الأسرى الذين حين يذكروا فيذكر الصمود والثبات والتحدي والصبر والمثابرة.

من جانبه قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية حماس علي العامودي:" كل التحية والسلام لمن نحتفي بهم من أسرانا الذين نتشرف بأن نقف اليوم بين يدي إبداعهم الذي لا ينتهي".

وأضاف العامودي "نعم لقد أبدع أسرانا في ميدان التكتيك الجهادي المقاوم وأبدعوا في ميدان التحدي والصبر والثبات وأبدعوا في ميدان بناء الذات إيمانًا ووعيًا وروحًا متوقدة تحولت زنازين القتل والظلم إلى معاقل تخرج العلم وحفظة القرآن والحديث".

وفي نهاية حفل الإشهار تم تكريم الأسرى الفائزين في هذه المسابقة ومن هؤلاء الأسرى الأسير المجاهد محمد إغبارية المحكوم بالسجن المؤبد، وأحد أبطال عملية جلعاد في العام 1992م، وقد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 30 عامًا بشكل متواصل، ويعد أحد أيقونات الأسرى، وتسلم شهادة التكريم نيابة عنه الأستاذ: تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس.



