الهلال الأحمر : 5 إصابات باعتداء قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط بالأقصى

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المصلين عن باب الاسباط بالمسجد الأقصى بالقدس، أسفر عن وقوع 5 إصابات.

وذكر الهلال، أن اعتداءات الاحتلال على المصلين تسببت بوقوع خمسة إصابات بالغاز والضرب، مشيرًا إلى أنه تم نقل عدد منهم إلى المشفى.

‏‏‏‏وبدأت الجماعات اليهودية المتطرفة صباح اليوم، اقتحام باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات يرتدي بعضهم لباس الكهنة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين لإخراجهم من باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين للاحتفال برأس السنة العبرية.

ومنعت قوات الاحتلال فجر اليوم من هم دون 40 عاما من الدخول الى الاقصى لأداء صلاة الفجر.