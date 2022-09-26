سبب وفاة يوسف القرضاوي الداعية المصري وموعد الدفن والجنازة ويكيبيديا طبيعة المرض

سبب وفاة يوسف القرضاوي الداعية المصري وموعد الدفن والجنازة ، وفي هذه الأوقات وبعد الإعلان رسميا اليوم الاثنين الموافق 26-9-2022 عن وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي فقد انهالت عمليات البحث في جميع الدول العربية على الانترنت من أجل التعرف على هذه الإجابة وهو ما سارع إليه فريق فلسطين اليوم الاخباري ، كما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الاثناء آلاف التغريدات التي يترحم من خلالها المواطنين عن روح الشيخ سائلين المولى عزوجل بان يتغمده بواسع رحمته وقمنا في هذه السطور بنقل عدد من هذه التغريدات كما وضعنا لكم في الأسفل معلومات عن المفتي ويترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة حتى النهاية .

سبب وفاة يوسف القرضاوي الداعية المصري

وعن الإجابة عن تساؤل الجمهور العربي والإسلامي حول سبب وفاة يوسف القرضاوي الداعية المصري عن عمر ناهز 96 عاما فقد كتب موقع يوسف القرضاوي الالكتروني في خبر له : " انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي وهب حياته مبينًا لأحكام الإسلام، ومدافعًا عن أمته ".

موعد دفن يوسف القرضاوي الداعية المصري

ونشير لكم في هذه المقدمة إلى ان موقع القرضاوي أجاب عن تساؤل موعد جنازة الشيخ وقال : سوف يُعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقًا".



وفاة يوسف القرضاوي

عبد الله الشريف علق على وفاة الداعية يوسف القرضاوي : "رغم كل محاولات التشويه والتنكيل التي مر بها إلا أنه يَظَلُ في ساحِتِه عَلَماً فَقِيهاً يعرف قدره الأكابر من العلماء وما خاض فيه إلا جاهل بقدره أو صاحب هوى رحمة الله تغشاك يا طيب وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

أيمن العتوم علق : يا مَن حفظْنا عنه: سأظلُّ مُعتصِمًا بحبلِ عقيدتي وأموتُ مُبتسِمًا لِيحيا دِيني أيّها العالِم الجليل رحمك الله رحمةً واسعة. "إنّا لله وإنّا إليه راجِعون".

حساب تركي الشلهوب علق : "رحم الله الشيخ #يوسف_القرضاوي قضى حياته يتعلم الإسلام ويُعلّمه للناس، كان محبًا لدينه مدافعًا عن أمته، نسأل الله أن يتقبله في عليين ". أما الصحفي أحمد منصور كتب عبر حسابه على تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون "رحم الله العلامة الدكتور #يوسف_القرضاوي وأسكنه فسيح جناته ".

احمد راشد علق : رحم ﷲ الإمام يوسف القرضاوي، أحد أبرز من جدّد لهذه الأمة دينها، وأحد أعلام الإسلام في الفقه والدعوة والجهاد، من صدع بالحق وواجه الاستبداد بثبات العلماء ويقين الأولياء، فكان كما قال ﷺ: “يحمل هذا العلم من كل خلَفٍ عدولُه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين”.

الصحفي زين العابدين علق : طرحم الله الدكتور يوسف القرضاوي العلامة المجتهد المحترم الفقيه المتبصر الذي أثرى عقولنا باجتهاداته وأشجى قلوبنا بعاطفته الصادقة الفتية وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء ".

ادهم أبو سليمة علق على وفاة يوسف القرضاوي: "فقدت الأمة رجلاً عظيماً، كان عالماً مجاهداً، وقف مع الحق ورفض الظلم، وساند الشعوب المظلومة، وتحمل في سبيل ذلك الكثير من الظلم والأذى.. رحم الله الإمام يوسف القرضاوي وأدخله فسيح جناته، وغفر له فقد أدى الأمانة ونصح للأمة بما يسر الله له من علم ومعرفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو يوسف القرضاوي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة يوسف القرضاوي الداعية المصري وموعد الدفن والجنازة سوف نوافيكم بمعلومات عامة عنه واسمه يوسف عبد الله القرضاوي (9 سبتمبر 1926 - 26 سبتمبر 2022) عالم مصري مسلم أزهري يحمل الجنسية القطرية، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا.

المرحوم يوسف القرضاوي ، يعد من مواليد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر ولقد حفظ الداعية المصري القرآن وهو دون العاشرة.